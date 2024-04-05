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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والد ضحية شبرا الخيمة: حاولت إنقاذ ابني والطلقة كانت أسرع مني.. فيديو

والد ضحية شبرا الخيمة:
والد ضحية شبرا الخيمة: حاولت أنقذ ابني بكرسي

من مشاجرة في الشارع بين ميكروباص وموتوسيكل إلى جريمة قتل بطلق ناري.. علاء شاب يبلغ من العمر 23 سنة، كان نازل من بيته يشتغل على الميكروباص الخاص به ليجد لقمة عيشه لأسرته، ولكنه تم قتله ولم يعود إلى أسرته.

موقع صدى البلد الإخباري انتقل إلى مكان الحادث وأجرى لقاء مع هاني المحلاوي والد المجني عليه علاء، والذي أكد أن ما حدث أنه بعدما أنهى علاء إفطاره كعادته يوميًا نزل على شغله ويقوم بتحميل الميكروباص من منطقة أم بيومي للتوصيل إلى العتبة وموقف أحمد حلمي وأخوه أخذ الميكروباص منه وبعد ما حمل الميكروباص وهو راجع وجد 3 أشخاص يركبون موتوسيكل عكس الاتجاه فحدثت بينهما مشادة وتكاثروا عليه وقام أحدهم بضربه بالقلم.

وأضاف أنه عندما علم بوجود مشكلة مع نجله علاء أسرع في النزول للشارع وقام عدد من الشباب يتزعمهم أحدهم وأطلق عيار ناري في الهواء وهدد ابني علاء ببندقية، وقال له علاء أنت ترفع عليا بندقية؟ ليرد عليه: وأموتك كمان.

وأكد أنه عندما رأى المتهم رافعًا البندقية حاولت إنقاذه برفع كرسي لإيقاع البندقية منه ولكن العيار الناري خرج ووجدت ابني واقعًا على الأرضا غارقًا في دمائه، فقام بمحاولة حماية نجله وأصدقائه بوضع منضدة عصير لتمنع من وصول الرصاص الذي انهال كالمطر عليهم من أن تصيب ابنه أكثر من طلقة أو أصدقائه.

شهدت منطقة المنشية حدوث مشاجرة بين طرفين دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، ومقتل شاب بطلق نارى، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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