محافظ الوادي الجديد يهدي رحلة عمرة لأقدم محفظي القرآن بالفرافرة

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته لمركز الفرافرة، حفل تكريم الفائزين بالمركز الأول بالمسابقة الرمضانية التي نظمها المركز في ١٢ فئة، شملت حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والإنشاد الديني والأسر القرآنية وغيرها، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع رعاة المسابقة من المستثمرين و أبناء المركز، لرعايتهم الكريمة وتقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمسابقة، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين وخاصة حفظة القرآن الكريم.

كما أعلن المحافظ عن منح رحلة عُمرة لأقدم محفظي القرآن الكريم بالمركز، تقديرًا لرحلة عطاءه في خدمة كتاب الله، كما منح رحلتين عمرة لإحدى الأسر القرآنية التي تضم ٣ أبناء من حفظة القرآن كاملًا.