بقدرة 10 ميجاوات.. محافظ الوادي الجديد يتفقد موقع محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، لتوفير الطاقة اللازمة و جذب المزيد من الاستثمارات، موقع محطة الطاقة الشمسية الجاري تنفيذها على مساحة ٨٠ فدانا بمركز الفرافرة بقدرة ١٠ ميجاوات، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن المحطة الجديدة يتم إنشاؤها بجوار المحطة الحالية لتصل القدرة الإجمالية بعد الإنشاء ل ٢٥ ميجا وات، وذلك لاستيعاب الأحمال المستقبلية في ظل ما يشهده المركز من طفرة في مجال الاستثمار الزراعي، و توفير احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من الطاقة.