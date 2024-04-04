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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد المدارس بمدينة الخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ تفقدية شملت عددًا من المدارس الجاري تطويرها بنطاق بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، والأستاذ وصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

حيثُ تفقّدت مدرسة ٢٥ يناير للتعليم الأساسي، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ورفع مخلفات أعمال التطوير، واستغلال المساحات الفارغة والمتخللات لعمل مظلات للطلاب ووسائل ترفيهية؛ وذلك استعدادًا للعودة عقب أجازة عيد الفطر لمبارك.

 

كما تفقّدت الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية؛ لاستيعاب طلاب مدرستي صلاح الدين الابتدائية وطلعت ضرغام، ووجهت بتركيب وسائل التهوية بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، كما اطمأنت على سير العملية التعليمية والتقت الطلاب مُشيدةً بالمستوى التعليمي لهم.

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وفي سياقٍ متصل، تابعت نائب المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة الثانوية بنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة وتسليم المبنى في الموعد المحدد؛ تمهيدًا لدخوله الخدمة العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦م.

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