عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

محسن منصور
محسن منصور

كشف الفنان محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أعماله الفنية وعروض مسرح الدولة في موسم عيد الفطر المبارك. 

لقاء محسن منصور

تحدث الفنان محسن منصور عن كواليس أعماله الفنية، لا سيما أدوار الشر التي تميز بها خلال مشواره الفني الطويل، وأدواره التي تركت بصمة لدى الجمهور. 

وقال محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا “صدى البلد”، إن الجمهور يكره فقط شر الشخصية التي يقدمها ولكن لا ينعكس هذا على الفنان نفسه، مشيرا إلى أن هناك نجومت كُثر لمعوا في أدوار الشر وأحبهم الجمهور مثل محمود المليجي وستيفان روستي. 

كما كشف الفنان محسن منصور، عن أسباب حماسه للمشاركة في بطولة مسلسل “سر إلهي”، لـ النجمة روجينا، الذي تم عرضه في النصف الأول بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري، عبر قناة cbc الفضائية. 

أوضح أن ما دفعه للمشاركة هو جودة السيناريو واسم المؤلف أمين جمال الذي أكد أن سيناريو العمل سيكون قويا، مشيرًا إلى أن وجود روجينا بطلة للمسلسل حمسه أيضًا للمشاركة معها. 

وأضاف محسن منصور: «روجينا أخت عزيزة جدًا علي من أيام الدراسة بالمعهد ولي الشرف أن نكون معًا في عمل واحد، وهي نجمة من بداية ظهورها وتستحق هذا بجدارة وليس رياءً، فكل الشخصيات التي لعبتها في السابق مختلفة وهذا صعب على الممثل تحقيقه، خصوصا لو كان النجم أنثى». 

وأكد أنه سعيد بالتعاون مع روجينا في مسلسل “سر إلهي”، خصوصا أنها صنعت البهجة في الكواليس، مشيرا إلى أن علاقته بها هي سر النجاح أمام الكاميرا. 

كما تحدث أيضا عن المزيد من الكواليس والأحداث التي مرت به في تصوير مشاهده بمسلسل “سر إلهي” مع روجينا، من خلال الفيديو التالي. 

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

محسن منصور الفنان محسن منصور عيد الفطر عيد الفطر المبارك أعمال محسن منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

مسلسل رحيل الحلقة 11.. كيف تأخذ ياسمين صبري حقها؟

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة .. 19 أبريل

مسلسل رحيل الحلقة 10.. ياسمين صبري تخرج من السجن وتسعى لأخذ حقها

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

أخبار الفن| ميكا طليقة مسلم تفجر مفاجأة.. تفاصيل حرق وجه محمد ممدوح بـ الشاي

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

في عيد ميلادها.. سر اعتزال عواطف حلمي الفن فجأة

ترشيحاتنا

استعدادات استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني .. شاهد

هل نقوم ليلة القدر كلها أم يكفي قيام بعضها؟.. رأي الفقهاء

والد ضحية شبرا الخيمة: عندما أصيب ابني بالعيار الناري أسرعت وراء الجاني..شاهد المفاجأة

أعلى عائد.. شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر| 375 ألف جنيه هدية

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ