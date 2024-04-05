جوارديولا: لست متأكدًا من عودة هالاند لتشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه غير متأكد من إمكانية عودة الثنائي إرلينغ هالاند وكيفن دي بروين للتشكيل الأساسي في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، السبت، في ظل استعداد الفريق لمواجهة أخرى أمام ريال مدريد الإسباني، الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الثنائي ظهر على مقاعد البدلاء في المباراة التي اكتسح فيها الفريق ضيفه أستون فيلا 1/4، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل فيل فودين 3 أهداف «هاتريك».

وقال غوارديولا حينما سئل عن إمكانية عودة هالاند ودي بروين لمواجهة كريستال بالاس: «لا أعلم بعد، اللعب في الساعة 12:30 مساء واللعب قبل يومين، يجب علي التفكير في ذلك لأنها مباريات كثيرة».

وأضاف: «سنلعب بعد أقل من يومين ونصف على مباراتنا الأخيرة، هناك لاعبون يتعافون بشكل أسرع من الآخرين، الأسبوع الطويل مختلف تماماً، لكن هذا الأسبوع قصير، وعلينا التحدث إلى الجهاز الطبي واختصاصي العلاج الطبيعي والطاقم الفني».

وتابع غوارديولا: «لقد اعتدنا اللعب كل 3 أيام عدة أشهر ولسنوات عديدة تحدث الأمور بهذه الطريقة».

وأوضح: «نحن نلعب الساعة 12:30 ظهراً، وهذا مثالي، لدينا مزيد من الوقت للاستعداد للمباراة في مدريد، ثم سنلعب بعد ذلك أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، هذا ليس عادلاً لكننا سنقوم بذلك».

وقال: «نتعامل مع كل مباراة على حدة ولن نستسلم، لسنا بجديدين على المسابقات الأوروبية، واللاعبون يعلمون جيداً كيف يتعاملون مع ذلك، ليس في كل الأوقات، ولكن في أغلب الأوقات».