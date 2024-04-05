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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاثيمينري: الحكومة اليونانية تعتزم شراء 35 مروحية بلاك هوك

صدى البلد

تعتزم الحكومة اليونانية شراء 35 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك UH-60M Black Hawk من شركة سيكورسكي، التابعة لشركة Lockheed Martin، الأمريكية من خلال اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس شركة سيكورسكي بول ليمو: "سيدعم الجيل الأحدث من طائرات بلاك هوك UH-60M التحديث المستمر لوزارة الدفاع اليونانية وسيكون بمثابة طائرة هليكوبتر يمكن الاعتماد عليها في المهام الأمنية الوطنية والحلفاء الحيوية"، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيمينري اليونانية.

وأضاف: "أن مروحية بلاك هوك متعددة الأدوار، التي تثق بها وتديرها أكثر من 35 دولة، بما في ذلك عدد متزايد من حلفاء الناتو، توفر إمكانية تشغيل تبادلي عالمي لا مثيل لها، مما يزيد بشكل كبير من قدرة الردع لدى اليونان وقدرة جميع الدول الأعضاء في الناتو".

بالإضافة إلى الطائرات، تشمل عملية الشراء أيضًا تدريب الأفراد ومعدات التدريب لضمان دمج المروحيات بسلاسة في الجيش اليوناني.

وقال كوستاس بابادوبولوس، مدير تطوير الأعمال الدولية لليونان في شركة لوكهيد مارتن: "يشرفنا توسيع شراكتنا الحالية مع القوات المسلحة اليونانية بإضافة طائرات UH-60M Black Hawk إلى أسطولها المتنامي".

وشدد على أن "طائرة بلاك هوك هي الحل الأفضل لمتطلبات اليونان متعددة المهام بقدرات تعزز فعالية البلاد في ساحة المعركة الأمنية في القرن الحادي والعشرين".

وقالت شركة لوكهيد مارتن إنه من خلال أسطولها الحالي من طائرات S-70B وطائرات الهليكوبتر البحرية MH-60R المكتسبة حديثًا للبحرية اليونانية، ستقوم اليونان بتشغيل عدة أنواع من عائلة Hawk والاستفادة من المزايا التشغيلية والاستدامة للأسطول المشترك.

وفقًا لإعلان الشركة، باعتبارها أول طائرة هليكوبتر متعددة الأغراض في العالم مع 5 ملايين ساعة قتالية، ستوفر بلاك هوك لليونان مجموعة من القدرات التشغيلية ونظامًا بيئيًا عالميًا يضم أكثر من 5000 طائرة هوك.

تعتبر طائرة UH-60M/S-70M Black Hawk هي الطائرة المفضلة لتحل محل أساطيل طائرات الهليكوبتر القديمة ذات النقل المتوسط، مع مرونة للقيام بمجموعة متنوعة من المهام على نطاقات أكبر وفي البيئات الأكثر تحديًا، مع زيادة القدرة على البقاء مقارنة بالطائرات الأخرى وفقا لشركة لوكهيد مارتن.

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