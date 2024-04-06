صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

حل الفنان صلاح عبدالله ضيفًا في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وتحدث عن أشياء تخص حياته الشخصية والعملية، وأنه يتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خاصة وأنه لم يقدم معهم أي أعمال فنية سواء في صغرهم أو الآن.

وأضاف صلاح عبدالله قائلًا ""نفسي أمثل مع اللى ممثلتش معاهم زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وحظي قليل أني ممثلتش معاهم حتى وهما صغيرين، عملت مع محمد إمام في مسلسل هوجان دور حلو ونجح قوي وهو جنبي في السكن ومكتبه جنبي وكنت هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا بس الظروف كانت بتمنع بسبب زنقة شغل مسلسلات عتبات البهجة والعتاولة".





وأكد أن عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات وقدمت أفلاما معروفة بأفلام العيد بخلطة معروفة ثم قلل من استخدام هذه النوعية من الافلام، مشيرا إلى أن السبكي قدموا أفلاما مهمة شارك هو فيها منها الرغبة والفرح وكبارية.

وأضاف "السبكي كان بيقدم أفلاما في وقت مكنش في إنتاج أفلام كان هو شغال ولوكيشن التصوير في جيش عمال بيسترزق والناس بتشوف اللى على الشاشة بس ولكن السبكي كان مخلي الحركة دايرة وممكن النقاد في تحفظات ولكن في حالة التشغيل كان مهمة في الصناعة



وأكد رفضه لفكرة النقاب أو ارتداء بناته النقاب وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز راجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

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