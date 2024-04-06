عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

صدى البلد

حل الفنان صلاح عبدالله ضيفًا في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وتحدث عن أشياء تخص حياته الشخصية والعملية، وأنه يتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خاصة وأنه لم يقدم معهم أي أعمال فنية سواء في صغرهم أو الآن.

وأضاف صلاح عبدالله قائلًا ""نفسي أمثل مع اللى ممثلتش معاهم زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وحظي قليل أني ممثلتش معاهم حتى وهما صغيرين، عملت مع محمد إمام في مسلسل هوجان دور حلو ونجح قوي وهو جنبي في السكن ومكتبه جنبي وكنت هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا بس الظروف كانت بتمنع بسبب زنقة شغل مسلسلات عتبات البهجة والعتاولة".


 

وأكد أن عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات وقدمت أفلاما معروفة بأفلام العيد بخلطة معروفة ثم قلل من استخدام هذه النوعية من الافلام، مشيرا إلى أن السبكي قدموا أفلاما مهمة شارك هو فيها منها الرغبة والفرح وكبارية.

وأضاف "السبكي كان بيقدم أفلاما في وقت مكنش في إنتاج أفلام كان هو شغال ولوكيشن التصوير في جيش عمال بيسترزق والناس بتشوف اللى على الشاشة بس ولكن السبكي كان مخلي الحركة دايرة وممكن النقاد في تحفظات ولكن في حالة التشغيل كان مهمة في الصناعة
 

وأكد رفضه لفكرة النقاب أو ارتداء بناته النقاب وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز راجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

ترشيحاتنا

هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرت

تحديث RIBASIM.. مصر تُعزّز قدراتها في إدارة وتوزيع المياه

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم وتُحذر من هذا الأمر

مدافع الأهلي السابق: مصطفى شوبير لم يشعرنا بـ إصابة الشناوي

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

دولة عربية تسجل 6 زلازل خلال 24 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

إطلالة محتشمة.. ابنة ماجد المصري تخطف أنظار المتابعين

باتمان وسكوبي دو.. شاهد معرض خاص لسيارات الجريمة في الأفلام

فستان لافت .. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ