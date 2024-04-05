جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مبنى حركة أمل في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة إن طائراته نفذت غارة قبل فترة قصيرة على مبنى تابع لحركة أمل في جنوب لبنان.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أنه في خضم الحرب المستمرة، نفذت حركة أمل – المتحالفة مع حزب الله – العديد من الهجمات ضد إسرائيل، وخططت لهجمات إضافية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات لواء جولاني رصدت ناشطا لبنانيا يستخدم طائرة بدون طيار لتوجيه إطلاق الصواريخ، وطلبت غارة جوية ضده.

كما قصفت الطائرات المقاتلة مواقع أخرى تابعة لحزب الله في كفركلا وطير حرفا، بالإضافة إلى مباني يستخدمها الحزب في ميس الجبل وبليدا.