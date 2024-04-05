يورجن كلوب: مشوار ليفربول صعب لكننا سنفوز بالدوري الإنجليزي

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الجمعة، إن فريقه يجب أن يحقق نتائج مثالية حتى نهاية الموسم، بدايةً بمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، إذا ما أراد التفوق على أرسنال ومانشستر سيتي، والفوز بلقب «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم».

ويتصدر ليفربول ترتيب «الدوري الإنجليزي» متفوقاً بفارق نقطتين عن أرسنال، وثلاث نقاط عن سيتي، قبل ثماني مباريات على نهاية الموسم. ويسعى كلوب للفوز بلقب «الدوري»، للمرة الثانية في موسمه الأخير مع النادي.

وخسر ليفربول، بطل موسم 2019 - 2020، اللقب بفارق نقطة في موسم 2021 - 2022، وعند سؤاله عما إذا كان يجب أن يكون الفريق مثالياً للتتويج، قال كلوب: «من الواضح أن هذه هي الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك إذا كان السباق متقارباً فإن ذلك هو أفضل مكان يمكنك أن تكون فيه.

نحن في السباق، وهذا جيد، والآن علينا مواصلة القتال، هذا هو الوضع، من الواضح أن المباراة المقبلة هي المباراة الكبيرة، هذه هي الحال دائماً.

قال أحدهم إن لدينا أفضل جدول مباريات.. لقد نظرت إليه، ولا أعرف حقاً كيف يمكن أن تكون لديه هذه الفكرة.

ربما أكون سلبياً جداً، لكنها منافسة صعبة أمام منافسين جيدين، لكننا مستعدون، ونريد أن نكون في تلك المعركة»