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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

صدى البلد

يعتقد الكثير من الناس أن المكملات الغذائية  والفيتامينات آمنة بشكل عام، لكن فى الحقيقية بعضها قد يكون ضارًا بالكبد خاصة عند تناولها بجرعات عالية أو لفترة طويلة.

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إليك بعض المكملات الغذائية التي قد تضر الكبد وفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك :

فيتامين أ

يمكن أن تتراكم كميات كبيرة من فيتامين أ في الكبد وتسبب تلفًا له.


الحديد

يمكن أن يؤدي تراكم الحديد الزائد في الكبد إلى تليف الكبد.


النحاس

 يمكن أن يؤدي تراكم النحاس الزائد في الكبد إلى تلف الكبد والتهاب الدماغ.


فيتامين ب 3 (النياسين)

يمكن أن يسبب النياسين تلفًا للكبد عند تناوله بكميات كبيرة وجرعات عالية أو لفترة طويلة.


الكافيين

 يمكن أن يسبب الكافيين تلفًا للكبد عند تناوله بجرعات عالية.


الستيرويدات الابتنائية

 يمكن أن تسبب الستيرويدات الابتنائية تلفًا للكبد خاصة عند تناولها لفترة طويلة.


بعض المكملات العشبية

يمكن لبعض المكملات العشبية، مثل الكافا والشاوي، أن تسبب تلفًا للكبد.


نصائح لتجنب تلف الكبد من المكملات الغذائية:

استشر طبيبك قبل تناول أي مكملات غذائية: تأكد من أن المكملات الغذائية آمنة لك خاصة إذا كنت تعاني من أي أمراض أو تتناول أي أدوية.


اقرأ ملصق المكمل الغذائي بعناية: تأكد من اتباع تعليمات الجرعة الموجودة على الملصق.


لا تتناول المكملات الغذائية لفترة طويلة: خذ فترات راحة من تناول المكملات الغذائية لتجنب تراكمها في الجسم.


أخبر طبيبك عن أي مكملات غذائية تتناولها: من المهم أن يعرف طبيبك جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها حتى يتمكن من مراقبة صحتك بشكل صحيح.

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