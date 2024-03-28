طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

يعد الكحك من أشهر الأكلات التى اعتاد المصريون والعرب تقديمها فى عيد الفطر المبارك ولكن لا تعرف جميع النساء طريقة تحضيره فى المنزل بنفس مذاق الجاهز.





نعرض لكم طريقة عمل الكحك فى البيت سواء بالعجوة أو بالملبن وذلك من خلال خطوات الشيف شربينى

مقادير الكحك بالعجوة والملبن :

كيلو دقيق

5جرام دقيق سيمولينا

50جرام سكر

10جرام روائح كعك

20 جرام بيكنج باودر

400 - 500 جرام سمنة صفراء دافئة

200 مل لبن

عجوة

ملبن

التزين:

سكر بودرة



كحك العيد

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن:



فى بولة كبيرة اخلطى الدقيق السيمولينا مع السمنة والسكر حتى يتجانسوا ثم ضيفى رائحة الكحك واستمرى فى العجن وضيفي الدقيق بشكل تدريجي اثناء مزج المكونات .

ضعى اللبن بالتدريج مع الاستمرار فى العجن وبعد الانتهاء جهزى الملبن وضيفي السمن على العجوة واحشي كل قطعة كحك بنوع واحد فقط منهما

بعد الانتهاء من حشو وتشكيل الكحك رصيه فى صينية فرن مبطنة بالسمن وادخليه فرن ساخن بدرجة 190 حتى تحصلى على اللون الذهبي الفاتح ثم اخرجيه وبعد أن يبرد رشي سكر البودرة.

