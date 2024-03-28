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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

صدى البلد

يعد الكحك من أشهر الأكلات التى اعتاد المصريون والعرب تقديمها فى عيد الفطر المبارك ولكن لا تعرف جميع النساء طريقة تحضيره فى المنزل بنفس  مذاق الجاهز.
 

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نعرض لكم طريقة عمل الكحك فى البيت سواء بالعجوة أو بالملبن وذلك من خلال خطوات الشيف شربينى 

مقادير الكحك بالعجوة والملبن :
كيلو دقيق
5جرام دقيق سيمولينا
50جرام سكر
10جرام روائح كعك
20 جرام بيكنج باودر
400 - 500 جرام سمنة صفراء دافئة
200 مل لبن

عجوة
ملبن

التزين:
سكر بودرة
 

كحك العيد
كحك العيد

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن:
 

فى بولة كبيرة اخلطى الدقيق السيمولينا مع السمنة والسكر حتى يتجانسوا ثم ضيفى رائحة الكحك واستمرى فى العجن  وضيفي الدقيق بشكل تدريجي  اثناء مزج المكونات .

 ضعى اللبن بالتدريج مع الاستمرار فى العجن وبعد الانتهاء جهزى الملبن وضيفي السمن على العجوة واحشي كل قطعة كحك بنوع واحد فقط منهما 

بعد الانتهاء من حشو وتشكيل الكحك رصيه فى صينية فرن مبطنة بالسمن وادخليه فرن ساخن بدرجة 190 حتى تحصلى على اللون الذهبي الفاتح ثم اخرجيه وبعد أن يبرد  رشي سكر البودرة.
 

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