121 ألف علبة .. الداخلية تداهم مخازن تجار السجائر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية بحملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (450 قاروصة سجائر مستوردة "غير خالصة الرسوم الجمركية").

وتم ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) وعُثر بمخزن كائن بذات الدائرة على (3700 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية - 710 قاروصة سجائر محلية الصنع مختلفة الأنواع).

كما تم ضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (1031 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية). ➢ ضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (1350 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية).

وتم ضبط (بائع سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (4900 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية).

بلغ إجمالى المضبوطات (114310 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية- 7100 علبة محلية الصنع مختلفة الأنواع "بقصد الإحتكار").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.