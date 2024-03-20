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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لأول مرة.. تراجع استهلاك المصريين من السجائر 30%|هل السبب رمضان أم زيادة الأسعار ؟

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم

يبحث عدد من المواطنين عن أسعار السجائر الجديدة، حيث ارتفعت أسعار جميع أنواع السجائر بصورة شائعة، بينما سيطرت السوق السوداء على كميات هائلة من السجائر وقامت ببيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، ومن هنا أعلنت الدولة أن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 10-19%.

وفي هذا الصدد، تراجع استهلاك المصريين من السجائر 30% خلال شهر رمضان، مقارنة بباقي شهور السنة، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية ايسترن كومباني هاني أمان.

سبب تراجع استهلاك المصريين للسجائر

وقال أمان، في تصريحات له،  إن إنتاج شركة "الشرقية" يصل إلى 7 مليارات سيجارة شهرياً في الظروف الطبيعية، لكن في شهر رمضان ينخفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 4 و4.5 مليار سيجارة.

وقدّر أمان، حجم استهلاك المصريين من السجائر بما يتراوح بين 90 و95 مليار سجارة سنوياً، بمتوسط 7.5 مليار سيجارة شهرياً، وتنتج "إيسترن كومباني" نحو 70 مليار سيجارة سنوياً، وتستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 70 و75%، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية سابقة.

وتضم مصر نحو 18 مليون مدخن، يمثلون 16.8% من إجمالي السكان فوق 15 سنة، بحسب نتائج مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2021/2022، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نهاية مايو الماضي.

ويعد التدخين في مصر ظاهرة ذكورية بالأساس، إذ تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3% فقط بين الإناث، وفقاً لجهاز الإحصاء، الذي قدّر متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين بنحو 2665.4 جنيه مصري.

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وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل في مصر 39.6%، وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

وبحسب مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك، تتركز أعلى نسبة مدخنين في مصر بالفئة العمرية (35-44 سنة)، حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1%، تليها الفئة العمرية (45-54 سنة)، حيث تبلغ النسبة بينهم 21.6% ثم الفئة (25-34 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.9%.

حقيقة زيادة أسعار السجائر بالأسواق 

وفقًا لقائمة الأسعار الحديثة، فقد ارتفعت تكلفة علبة كليوباترا الشهيرة بمقدار 3 جنيهات إلى 30 جنيهاً، وبالتالي تبلغ تكلفة سجائر فايسروي وبال مال الآن نحو 50 جنيهًاً بدلًامن 42 جنيهًاً خلال الوقت الماضي.

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كما قامت المؤسسة المنتجة للتبغ أسعار المنتجات الأخرى، ومن هذا المنطلق تحدثت الشركة من خلال بيان لها ينص على رفع أسعار المنتجات بنسبة بسيطة رغم الزيادة المستمرة بشأن أسعار المواد الخام التبغية، وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج أثناء الأشهر القليلة الماضية.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

تتمثل أسعار المستهلك الرسمية للسجائر الجديدة المحلية أو الأجنبية في الآتي:

تصل تكلفة علبة الكليوباترا بوكس "علبة 10 سجائر" إلى نحو: 22 جنيهًا.

كما تبلغ قيمة علبة سجائر كليوباترا العبوة الـ 20 سيجارة: 30 جنيهًا.

بينما بلغت علبة سجائر "مونديال": 30 جنيهًا.

أما عن سجائر "بلمونت" فقد وصل سعرها إلى30 جنيهًا.

علبة سجائر بوسطون: 30 جنيهًا.

سعر علبة سجائر Viceroy: 50 جنيهًاً.

تكلفة علبة سجائر بال مال: تبلغ 50 جنيهًا.

قيمة سجائر إل آند إم بجميع أنواعها: 59 جنيهًا.

وبالتالي وصلت قيمة علبة سجائر "مارلبورو" بجميع أنواعها إلى 79 جنيهًا.

وأخيرًا بلغت جميع أنواع سجائر ميريت حوالي: 85 جنيهًا.

السجائر أسعار السجائر شهر رمضان زيادة اسعار السجائر تراجع استهلاك المصريين للسجائر

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