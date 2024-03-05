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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

400 مليون دولار لشراء التبغ| الشرقية للدخان تعلن انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم

ما زالت تستمر أزمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر من جديد وشهدت أسعار جميع الأنواع زيادات كبيرة مع سيطرة السوق السوداء على كميات كبيرة وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر بسوق الدخان والسجائر، عن حدوث انخفاض كبير فى أسعار السجائر بالسوق الموازى خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد 400 مليون دولار لشراء تبغ لصالح مصانع الشركة الشرقية وذلك خلال شهرين.

موعد إنهاء أزمة السجائر

ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية للدخان، برئاسة تامر جاد الله الرئيس غير المتفرغ بحضور هانى امان الرئيس التنفيذى العضو المنتدب،على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردى الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار، بالإضافة إلى الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية فى صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

وأضافت المصادر أنه فى غضون شهرين ستكون أسعار البيع فى الأسواق نفس الأسعار الصادرة عن الشركة والمدونة على علب السجائر، لافتة إلى أنه جار استيراد التبغ ونقله من الخارج للمصانع للعمل بطاقات أكبر وبمتابعة من الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة هانى أمان.

ويشار إلى أن علبة السجائر تباع بزيادة نحو 10 جنيهات فى السوق الموازى عن سعرها فى المصنع والسعر الرسمي.

ومن جانبه، كشف هانى أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، خلال تصريحات له، أن سعر السجائر تراجع في السوق لـ33 جنيها وهو قريب من السعر الرسمي البالغ 30 جنيها، لافتا إلى أن توفير 400 مليون دولار سيعيد الاستقرار للسوق الفترة المقبلة فور وصول التبغ المستورد من الخارج، حيث تم بالفعل حجز الكميات اعتبارا من الغد ونتوقع أن تصل خلال شهرين وستنتهي فورا السوق الموازية.

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وأضاف أمان في مؤتمر صحفي أنه سيتم عمل توسعات وتحديثات للمصانع علاوة علي  السيطرة تماما علي السوق والقضاء علي التهريب، لافتا إلى أن المستثمر الإماراتي والشركة لديها خطط توسعية كبيرة لزيادة الصادرات والإنتاج .

أسعار السجائر الجديدة اليوم 

وأضاف أن الشركة تعمل بطاقات معينة لضمان استمرار التشغيل وتلبيه احتياجات السوق، الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشركة أكبر موزع في الشرق الأوسط توزع 3.5 مليار علبة سجائر سنويا وبالتالي لديها نظام توزيع متميز يضمن وصول المنتج للجميع.

ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية ايسترن كومبانى، اليوم علي إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار.

وبالإضافة إلي الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

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انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر الجديدة، والتي جاءت كالتالي: 

  • سجل سعر علبة سجائر ميريت نحو قيمة 85 جنيهاً.
  • سجل سعر  علبة سجائر مارلبورو نحو قيمة 79 جنيه.
  • سجل سعر سجائر إل أند إم قيمة نحو 59 جنيه.
  • سجل سعر علبة سجائر بال مال نحو قيمة 50 جنيه.
  • سجل سعر علبة سجائر فايسروي نحو قيمة 50 جنيه.
  • سجل سعر علبة سجائر بوسطون نحو قيمة 30 جنيه.
  • سجل سعر علبة سجائر بلمونت نحو قيمة 30 جنيه.
  • سجل سعر علبة سجائر مونديال نحو قيمة 30 جنيه.
  • سجل سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 10 سجائر نحو قيمة 22 جنيه للعبوة .
  • سجل سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 20 سيجارة نحو قيمة 30 جنيه العبوة  .
  • سجل سعر علبة سجائر مونديال، بلمونت، بوسطون قيمة 30 جنيه بأنواعها المختلفة.
  • سجل سعر علبة سجائر فايسروي/ بال مال نحو قيمة 50 جنيه.
السجائر أسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر الشرقية للدخان تبغ السوق السوداء

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