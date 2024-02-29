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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يحذر من أكياس النيكوتين: "ضررها مركز أكثر من السجائر"

السجائر
السجائر

قال الدكتور حسام حسني أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب القصر العيني أن التدخين مرتبط بأمراض كثيرة جدا.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور”  أن التدخين  يسبب اضرار كبيرة لكل اعضاء الجسم مثل الجهاز الهضمي والمثانة والجلد وليس الرئه فقط .

وتابع أستاذ أمراض الصدر قائلا:" دائما بقول أن المدخن هو مدمن والادمان هو ماده النيكوتين وهناك طرق كثيرة للاقلاع عن هذا الادمان تبدأ بالرغبة اولا".

اكياس النيكوتين

 وحذر الدكتور حسام حسني من اكياس النيكوتين التي بدأت تنتشر بصورة كبيرة كبديل عن التدخين بسبب ضررها الكبير لان النيكوتين يكون بها مركز اكثر من السيجارة معقبا:" الكيس الواحد بيحتوي على من 2  ل 5مللي جرام نيكوتين".

الحساسية الجهاز الهضمي الدكتور حسام حسني السيجار السيجارة أمراض الصدر أمراض الصدر والحساسية

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