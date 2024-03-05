استشاري يحذر: التدخين الإلكتروني قد يصيب الشباب بالقلق والوحدة والأرق

كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، تفاصيل أضرار التدخين الإلكتروني، قائلا: إنه لا يوجد خلية من خلايا الجسم لا تتأثر منها، خاصة أن سوق السجائر الإلكترونية فى مصر عشوائي ولا يوجد بحوث أو دراسة تتم على الزيوت الموجودة بها أو جودتها.

وأضاف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المشكلة فى تلك السجائة الإلكترونية وحتي العادية هو النيكوتين، والذى بدوره يؤثر علي المراكز الخاصة بالإدراك والشخصية ونقص التحصيل الدراسي والقلق.

وتابع الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، أن إستمرار الشخص المدخن يؤثر على خلايا الجسم والدورة الدموية، لافتا إلى أنها تحتوي على سموم كثيرة، لافتا إلى أنها لها أضرار نفسية لها علاقة بالإدراك وتحسن الشخصية والإكتئاب والوحدة والأرق.