انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

ارتفعت أسعار السجائر في السوق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتقلبات سعر الدولار، ووفقًا للقرارات التي أعلنتها شركة الشرقية للدخان وشركة جلوبال، تم رفع أسعار أنواع السجائر التابعة لهما بمقدار 3 جنيهات جديدة للعلبة الواحدة، كما أعلنت أيضًا 6 شركات أخرى مثل “فيليب موريس مصر” و “المنصور الدولية” و “وينستون” زيادة أسعار السجائر رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، بارتفاع يتراوح بين 8 و 10 جنيهات للعلبة.

السجائر

سبب ارتفاع أسعار السجائر

خلال تصريحات إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الغرف التجارية، تم التأكيد أن سبب ارتفاع أسعار السجائر يعود إلى عدم تغيير نظام التوزيع الهرمي للسجائر وعدم توزيع الشركات للسجائر في محطات الوقود، مما يؤدي إلى تعزيز الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

أسعار السجائر

سعر عبوة ميريت “Merit” بأنواعها: 85 جنيهًا، بزيادة تقدر بحوالي 11 جنيهًا.

سعر عبوة مارلبورو “Marlboro” بأنواعها: 79 جنيهًا.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted”: 69 جنيهًا.

سعر عبوة إل آند إم “L&M”: 59 جنيهًا، بزيادة 9 جنيهات.

سعر عبوة التبغ المُسخن “TEREA”: 64 جنيهًا.

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دافيدوف (كلاسيك / جولد / وايت / سليمز) بسعر 84 جنيهًا للعلبة.

تايم (أحمر / أزرق / سيلفر): 44 جنيهًا.

مانشستر (رویال / ريسيرف / سفير) 39 جنيهًا للعلبة.

سجائر وينستون سيلفر: 50 جنيهًا، بدلًا من 43 جنيهًا.

سجائر وينستون كاستر: 50 جنيهًا، بدلًا من 43 جنيهًا.

سجائر وينستون توت: 52 جنيهًا، بدلًا من 45 جنيهًا.

السجائر

سجائر كامل أصفر: 57 جنيهًا، بزيادة نحو 50 جنيهًا عن سعرها السابق البالغ 50 جنيهًا.

سجائر كامل أزرق: 57 جنيهًا، بزيادة نحو 7 جنيهات عن سعرها السابق البالغ 50 جنيهًا.

سجائر اكتيفيت: 60 جنيهًا، بزيادة نحو 7 جنيهات عن سعرها السابق البالغ 53 جنيهًا.

السجائر الشعبية من الشرقية للدخان

سجاير كليوباترا العبوة المكونة من 10 سجائر بـ 22 جنيها.

سجاير كليوباترا العبوة المكونة من 20 سيجارة بـ 30 جنيها، بانخفاض جنيه واحد عن آخر سعر لها.