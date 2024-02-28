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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد تراجع الدولار هل تنخفض أسعار السجائر؟.. وهذه الأثمان بعد الزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم

يتساءل الكثير من التجار والمدخنين حول معرفة سعر السجائر اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024، يحيث ان اجهات المعنية تهتم اهتماما كبيرا بضبط أسعار السجائر في الاسواق، وذلك سعيا في الموازنية بين سعر المنتجات لدي تجار التجزئة وبين سعر المنتجات من الشركات، بسبب قيام بعض التجار بزيادة الاسعار.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر 

وشهد شهر فبراير الجاري؛ وتحديدًا بداية من يوم 14 رفع شركات السجائر أسعار منتجاتها للمرة الأولى خلال عام 2024، معللة ارتفاع أسعار السجائر إلى زيادة سعر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج السجائر وبالتالي رفع أسعارها.

وبالرغم من قيام شركات إنتاج السجائر برفع أسعارها في نوفمبر 2023، وتقديم تعهدات للمستهلكين بزيادة الكميات المطروحة من السجائر في الأسواق، لمواجهة أزمة ارتفاع اسعار السجائر في السوق، فإن الأزمة لم تحل حتى الآن وفقًا لتأكيدات التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر.

وبالرغم من مرور 14 يومًا على إقرار الزيادة الجديدة في أسعار السجائر فإنه ما زالت أسعارها مرتفعة في السوق مقارنة بالسعر الرسمي المعلن من الشركات، فضلًا عن وجود نقص في الكميات المطروحة في الأسواق، وذلك وفقًا لتأكيدات التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر.

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وفي هذا الصدد، كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، أن الشركة تعمل جاهدة لبحث مصير أسعار السجائر الشعبية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد نزول سعر الدولار مقابل الجنيه لأقل من 50 جنيها بدعم توقيع صفقة رأس الحكمة، وإنعاش خزينة الدولة بـ 24 مليار دولار وانخفاض الديون بواقع 11 مليار دولار، موضحا أن تكاليف الإنتاج زادت بنسبة وصلت إلى 50% خلال الفترة الماضية.

 مصير أسعار السجائر الشعبية

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، خلال تصريحات له، إنه رغم الزيادة الكبيرة التي لاحقت مستلزمات الإنتاج في السوق العالمية، والتي أثرت على ارتفاع مستلزمات الإنتاج في مصر بنسبة تخطت الـ 50%، ولكن الشركة اكتفت برفع الأسعار بنسبة لم تتخط الـ 10% وتحملت الفارق، للحفاظ على جمهور الشرقية للدخان.

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وأوضح أنه رغم تلك الزيادة في تكاليف إنتاج السجائر الشعبية في مصر، فإن الشركة لم تحرك الأسعار سوى بمعدل زيادة لم يتخطَّ الـ 3 جنيهات، مراعاة لمفضلي ومحبذي السجائر الشعبية، مشيرا إلى أن الشرقية للدخان تمتلك مقومات استراتيجية، بداية من العلامة التجارية الشهيرة، وجودة صناعة المنتجات، وجمهورها الكبير، ولكنها تعرضت لبعض الصدمات الخارجية التي أثرت على صناعة الدخان بدول العالم أجمعها، ورغم ذلك تمكنت الشرقية للدخان من امتصاص تلك الصعاب مع مراعاة المستهلك، من خلال توفير مواد الخام وضخ كميات أكبر من المنتجات الشعبية.

وأكد أن الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان سوف تجتمع خلال أيام قليلة، لمناقشة قرارات مجلس الإدارة مع إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية، وذلك لاستيراد مواد خام تبغية وغير تبغية ومستلزمات إنتاج بـ400 مليون دولار من البنوك المحلية.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر اليوم الأربعاء والتي جاء على النحو التالي:

  • سجل اليوم سعر علبة سجائر ميريت نحو قيمة 85 جنيهاً.
  • سجل اليوم سعر  علبة سجائر مارلبورو نحو قيمة 79 جنيه.
  • سجل اليوم سعر  سجائر إل أند إم قيمة نحو 59 جنيه.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر بال مال نحو قيمة 50 جنيه.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر فايسروي نحو قيمة 50 جنيه.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر بوسطون نحو قيمة 30 جنيه.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر بلمونت نحو قيمة 30 جنيه.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر مونديال نحو قيمة 30 جنيه.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 10 سجائر نحو قيمة 22 جنيه للعبوة .
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 20 سيجارة نحو قيمة 30 جنيه العبوة  .
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر مونديال، بلمونت، بوسطون قيمة 30 جنيه بأنواعها المختلفة.
  • سجل اليوم سعر علبة سجائر فايسروي/ بال مال نحو قيمة 50 جنيه.
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