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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

انخفاض أسعار السجائر
انخفاض أسعار السجائر

متى تنخفض أسعار السجائر؟ شغل هذا التساؤل ملايين المصريين خاصة المدخنين، وذلك بالتزامن مع انخفاض العديد من السلع أبرزها الذهب وكذا انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

جدير بالذكر أن الشهر الماضي قد شهد رفع شركات السجائر أسعار منتجاتها للمرة الأولى خلال عام 2024، معللة ارتفاع أسعار السجائر إلى زيادة سعر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج السجائر وبالتالي رفع أسعارها.

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أسعار السجائر الجديدة 

سجل سعر علبة سجائر ميريت نحو قيمة 85 جنيهاً.

سجل سعر  علبة سجائر مارلبورو نحو قيمة 79 جنيه.

سجل سعر سجائر إل أند إم قيمة نحو 59 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر بال مال نحو قيمة 50 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر فايسروي نحو قيمة 50 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر بوسطون نحو قيمة 30 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر بلمونت نحو قيمة 30 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر مونديال نحو قيمة 30 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 10 سجائر نحو قيمة 22 جنيه للعبوة .

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 20 سيجارة نحو قيمة 30 جنيه العبوة  .

سجل سعر علبة سجائر مونديال، بلمونت، بوسطون قيمة 30 جنيه بأنواعها المختلفة.

سجل سعر علبة سجائر فايسروي/ بال مال نحو قيمة 50 جنيه.

موعد انخفاض أسعار السجائر 

في سياق متصل وإجابة على السؤال المتداول بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر، أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة ليست في معزل عما يحدث في مصر، وأن الفترة الماضية شهدت نقص المعروض نتيجة لنقص المواد الخام في ظل ندرة الدولار، وسط تداخل جشع التجار.

وقال «أمان» على هامش انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية، إن الشركة تستهدف تحقيق أعلى مستوى إنتاج والذي بلغ 70 مليار سيجارة سنويًا، في العام قبل الماضي، مقابل 50 مليار للسنة المالية الماضية، لافتا إلى أن أزمة السجائر ستنتهي نهائيا بعد عيد الفطر المبارك، وسوف يتم ضخ كميات تلبي جميع احتياجات الطلب.

وأضاف «أمان» أن الجمعية وافقت على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار وهي احتياجات الشركة السنوية، ومع الخطط التوسعية قد نحتاج إلى 700 مليون دولار لتلبية احتياجات الخطة المستقبلية، وسط دعم الشريك الإماراتي.

وتابع أن بنكي الإمارات دبي، وسي آي بي، سوف يقومان بتوفير القيمة الأعلى من التسهيلات الائتمانية المطلوبة.

وشدد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، على أن الشركة تلبي حجم الإنتاج المطلوب وفقًا لخطة إنتاج الشهر الحالي بنحو 4.5 مليار سيجارة للشهر الجاري، وأن التوزيع يسير بشكل جيد وأن الشركة توزع 3.5 مليار عبوة سجائر سنويًا.

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