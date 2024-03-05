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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

أسعار السجائر
أسعار السجائر

كشفت مصادر بسوق الدخان والسجائر، عن حدوث انخفاض كبير فى أسعار السجائر بالسوق الموازية خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد 400 مليون دولار لشراء تبغ لصالح مصانع الشركة الشرقية، وذلك خلال شهرين.

اسعار السجائر 

أنخفاض أسعار السجائر

ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية للدخان، برئاسة تامر جاد الله، الرئيس غير المتفرغ، بحضور هانى أمان، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردى الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار، بالإضافة إلى الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية فى صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

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أسعار السجائر بعد شهرين

وقالت المصادر إنه فى غضون شهرين ستكون أسعار البيع فى الأسواق نفس الأسعار الصادرة عن الشركة والمدونة على علب السجائر، لافتة إلى أنه جار استيراد التبغ ونقله من الخارج للمصانع للعمل بطاقات أكبر وبمتابعة من الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة هانى أمان.

يشار إلى أن علبة السجائر تباع بزيادة نحو 10 جنيهات فى السوق الموازية عن سعرها فى المصنع والسعر الرسمي.

اسعار السجائر 

أسعار السجائر الجديدة

سجل سعر علبة سجائر ميريت نحو 85 جنيهاً.

وسجل سعر  علبة سجائر مارلبورو نحو 79 جنيها.

سجل سعر سجائر إل أند إم نحو 59 جنيها.

سجل سعر علبة سجائر بال مال نحو 50 جنيها.

سجل سعر علبة سجائر فايسروي نحو 50 جنيها.

سجل سعر علبة سجائر بوسطون نحو 30 جنيها.

سجل سعر علبة سجائر بلمونت نحو 30 جنيها.

سجل سعر علبة سجائر مونديال نحو 30 جنيها.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 10 سجائر نحو 22 جنيها للعبوة.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا المكونة من 20 سيجارة نحو 30 جنيها للعبوة.

سجل سعر علبة سجائر مونديال، بلمونت، بوسطون 30 جنيها بأنواعها المختلفة.

سجل سعر علبة سجائر فايسروي/ بال مال نحو 50 جنيها.

السجائر أسعار السجائر الجديدة انخفاض أسعار السجائر أسعار السجائر اسعار السجائر بعد شهرين

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بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

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