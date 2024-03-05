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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باجتماع محلية البرلمان.. مدير مواقف القاهرة يعلن نقل "موقف المرج"

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني وازدحام موقف سرفيس المرج الجديدة وعدم التنظيم من قبل محافظة القاهرة.

وعرض النائب أحمد على، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أن وزير النقل صرح بتسليم موقف المرج بشكل متطور في موعد أقصاه 30/6/2023، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

وانتقد إبراهيم، الأوضاع في موقف المرج بسبب العشوائية والفوضى والازدحام الشديد وتدنى المستوى مما يتسبب في معاناة المواطنين.

و اكد  اللواء منير العزب، مدير المواقف العامة لأقاليم القاهرة، إنه تم تخصيص 7 فدان من ضمن ٤٨ فدانا، سيخصص جزء منه للقاهرة، وجزء منه للقليوبية، وسوف يكون به موقف عبود والمرج والمطرية ومسطرد.

وقال إنه فى انتظار انتهاء الإجراءات حتى انتهاء الموقف الجديد وسوف يتم نقل موقف المرج بالكامل.

و  طالب النائب أحمد على بإنشاء موقف سرفيس تحت كوبرى مؤسسة الزكاة وحل أزمة مشكلة كوبرى محمد نجيب.

وعقب إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة: "لو النائب أحمد على قدر يوصل لحل فى نقل الخردة اسفل كوبرى مؤسسة الزكاة يتم نقل موقف السرفيس بشكل عاجل .

وقال إن كوبرى محمد نجيب مسئولية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأنه آيل للسقوط، ولكن فى مشكلة فى المرافق أسفل الكوبرى، وجارى دراسات لإنشاء كوبرى علوى.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن النائبين أحمد على ومحمد البنا لديهما مقترحات هندسية فيما يخص المحاور، وطلب السجيني أن يستضيف نائب المحافظ مدير مشروع الطريق الدائري والنواب وعضو استشارى من الهيئة الهندسية لاستماع مقترحات النواب والمواطنين.

المرج القاهرة النواب المواقف العامة لأقاليم القاهرة محافظ القاهرة

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