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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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السر وراء زيادة أسعار السجائر

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن  تغطية عن تسعير السجائر في مصر من قبل وزارة المالية. 


وأضاف أنه تم فتح الشرائح الخاصة بسجائر الفئة الأولى كليوباترا بأنواعها لتصبح 34.7 جنيه بدلا من 31 جنيها وبدفع ضريبة 4.5 جنيه على كل علبة.


وسجائر الفئة الوسطي  من 34.8 جنيه إلى 50.40 جنيه بعد أن كانت تتراوح ما بين 31 جنيها إلى 45 جنيها. 

وأوضح إمبابي أن زيادة أسعار السجائر ترجع  لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيها بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيها بالبنوك الحكومية والخاصة.


وطالب بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار.

 

و من جانبه ، أكد هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أن شركته سترفع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بعد زيادة الشرائح السعرية للسجائر.


ولكنه أكد أن الزيادة ستكون أقل من الحد الأقصى المسموح به في الضربية، وأضاف العضو المنتدب للشرقية للدخان أن شركته تدرس باستمرار تسعير منتجاتها حسب متغيرات السوق وخاصة انها لم ترفع أسعارها رغم تغيير سعر صرف الجنيه امام الدولار.

 

ويشار إلى أن أسعار السجائر تتأثر عادة بارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة وأن مكونات التبغ يتم استيراده من الخارج ولا يتم تصنيعه محليا، لذلك يتم زيادة أسعار السجائر عادة مع التغيرات الحادة في سعر صرف الدولار امام الجنيه بالبنوك.

 

وارتفع سعر صرف الدولار امام الجنيه في البنوك خلال مارس الماضي من 31 جنيها إلى 47 جنيها في المتوسط عقب قرار البنك المركزي.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

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