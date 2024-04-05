رويترز : الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعهدان بمواصلة الدعم لأرمينيا

تعهد زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم أرمينيا والأرمن العرقيين من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، أثناء اجتماعهم مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يوم الجمعة.

وسيطرت أذربيجان على منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية السابقة في سبتمبر 2023، مما أدى إلى نزوح جماعي لسكانها من العرق الأرمني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن ملتزمون بزيادة دعمنا للمرونة الديمقراطية والاقتصادية لأرمينيا"، مضيفاً أن واشنطن تدعم جهود البلاد لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية وتنويع قطاع الطاقة لديها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف "وسنستمر في دعم 100 ألف من الأرمن النازحين من منطقة ناغورنو كاراباخ، مشيرا إلى أن هذا أمر أساسي لاستقرار أرمينيا على المدى الطويل".

وقالت رويترز إن أرمينيا هي حليف معاهدة لروسيا وأقرب شريك تقليدي لموسكو في جنوب القوقاز، لكن العلاقات بين الجانبين تدهورت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.

وسعت يريفان إلى بناء علاقات مع الغرب، وألقت باللوم على روسيا لفشلها في الدفاع عنها ضد أذربيجان، جارتها ومنافستها منذ فترة طويلة، فضلاً عن النأي بنفسها عن حرب موسكو في أوكرانيا.

وانتقدت روسيا وأذربيجان وتركيا، الحليفة الوثيقة لباكو، اجتماع بروكسل قائلة إنه لن يساعد قضية السلام في جنوب القوقاز، وهي منطقة استراتيجية تتخللها خطوط أنابيب النفط والغاز.

وفي حديثهما للصحفيين في بروكسل، قال بلينكن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن التكامل الاقتصادي بين دول منطقة جنوب القوقاز - خاصة في قطاعي الطاقة والاتصالات - أمر حيوي لضمان سلامة المنطقة. استقرار.

وقالت فون دير لاين: "إن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا متفقان بشكل متزايد في القيم والمصالح"، في إشارة إلى جهود الكتلة لمساعدة أرمينيا على تعزيز قدراتها الأمنية وجهودها "للتأكد من أن المعدات والتقنيات الفتاكة لن تقع في أيدينا".