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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسارة كبيرة.. نجم استون فيلا يغيب عن فريقه لنهاية الموسم

نجم استون فيلا
نجم استون فيلا

أعلن أوناي إيمري مدرب أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة غياب لاعب الوسط المهاجم جيكوب رامسي عن المنافسات لنهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في إصبع القدم، في حين عاد المهاجم أولي واتكينز للتشكيلة قبل مواجهة برنتفورد.

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وأضاف إيمري أن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، الذي غاب عن الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي بسبب المرض، عاد للتشكيلة.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين: «جيكوب رامسي مجدداً يعاني من بعض المشكلات في إصبع القدم، لن يكون متاحاً لنهاية الموسم. إيمي وأولي ضمن تشكيلة الغد... سنعد للمباراة في آخر 24 ساعة، وغداً سنعرف إذا كانا متاحين وجاهزين للعب».

ويعد واتكينز، الذي غاب عن مواجهة سيتي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، هو هداف أستون فيلا في الدوري برصيد 16 هدفاً.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين أمام توتنهام هوتسبير الذي خاض 30 لقاء، في حين يحتل برنتفورد المركز الـ15 برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي

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