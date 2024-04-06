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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لا تسرفوا.. جمال شعبان يقدم نصيحة مهمة في العيد

جمال شعبان
جمال شعبان

قدم الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب، نصيحة مهمة لمتابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك  بعد أيام قليلة.

وكتب شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «في العيد كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قليلاً من الكعك قليلا من البسكويت قليلا من اللحوم قليلا من السمك المملح».

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صيام الأطفال

حذر الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، من صيام الأطفال.

وأكد عميد معهد القلب، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضرورة عدم صيام الأطفال، وبالأخص خلال أيام الموجة الحارة.

وقال عميد معهد القلب سابقا، فى منشوره: “يا ريت بلاش التصميم على صيام الأطفال، وبالذات في الأيام الحارة مع الدراسة والإجهاد”. 

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