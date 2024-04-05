متصدر الدوري .. من هو المرشح المحتمل لقيادة ليفربول خلفا ليورجن كلوب

ترك روبين أموريم، المدير الفني لفريق سبورتينغ لشبونة، الباب مفتوحاً بشأن مستقبله مع الفريق، وسط شائعات بأنه مرشح لخلافة يورغن كلوب بفريق ليفربول في الصيف.

وقال أموريم، الجمعة، إنه بعكس المرشح المحتمل لتدريب ليفربول، تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، لا يمكنه ضمان البقاء في الموسم المقبل.

وقال: «سأترك سبورتينغ إذا لم نفز بأي لقب. لذلك، في البداية نريد الفوز بالألقاب، وبعد ذلك سنرى. نحن نسير في طريق جيدة».

ويتصدر سبورتينغ «الدوري البرتغالي» بفارق نقطة أمام بنفيكا، حامل اللقب، ولديه مباراة مؤجّلة، كما وصل الفريق لنهائي بطولة الكأس.

ويوجد أموريم في سبورتينغ منذ عام 2020، وقاد الفريق لنيل أول لقب في الدوري للفريق خلال 21 عاماً في أول مواسمه.

وقال ألونسو، الأسبوع الماضي، إنه سيستمر مع ليفركوزن، الذي لم يخسر في 40 مباراة، ويتصدر الدوري الألماني بفارق 13 نقطة، كما صعد لنهائي كأس ألمانيا، ويوجد في دور الثمانية بالدوري الأوروبي، لينهي بذلك احتمالية توليه تدريب ليفربول أو بايرن ميونيخ.

ويبحث ليفربول عن مدرب جديد، لأن كلوب سيتنحى من منصبه، بنهاية الموسم الحالي، بعدما أمضى معه تسع سنوات.