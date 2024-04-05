"الجلاد" يكشف سبب اختفائه إعلاميا .. فيديو

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن سبب اختفائه اعلاميا ، قائلا : الناس بتثق في كلامي ويمكن ده السبب ، وكان هناك سبب آخر طوعي وقسري ".

وأوضح " الجلاد " خلال حواره لبرنامج " اسرار " مع الاعلامية اميرة بدر والمذاع على فضائية " النهار " ، أن هناك تصالح بين طرفين على انه ليس وقت " الجلاد " ، مردفا :" اللي منعني من الظهور شخص كان نفوذه قوي من قبل وهو الان موجود في الحياة حتى الان" .

وتابع : الشخص اللي منعني من الظهور بعتلي مسج مع شخص توفاه الله وكان يظهر اعلاميا ووصلتني رسالة تاني بحبسي ".

وكشف : اللي بلغني الراحل مكرم محمد احمد الله يرحمه عشان كان خايف عليا ".

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