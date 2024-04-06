محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. كلوب يكشف عن تفاصيل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد بينما شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على صعوبة مهمة فريقه عندما يواجه يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن الجولة 32 من المسابقة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "مانشستر يونايتد فريق من الطراز الرفيع عندما يلعبون على أرضهم. علينا أن نلعب كرة قدم جيدة إذا كنا نريد شيء من هذه المباراة".

وأوضح "لقد بدأوا مباراة الكأس بشكل أفضل ثم سيطرنا وكنا جيدين ولكننا لم نستغل الفرص. الشيء الجيد هو أنه لن يكون هناك أشواط إضافية، كان ذلك متعبا جدا لنا في ذلك اليوم".

وشدد "علينا أن نستمر بالقتال، مواجهة مانشستر يونايتد صعبة للغاية، كما هو الوضع مع جميع مبارياتنا المتبقية".

وأتم "جدول مبارياتنا أسهل؟ نظرت إلى جدولنا ولا أعرف كيف يقال ذلك، ربما أنا سلبي ولكنه جدول صعب وأمام خصوم جيدين".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق بنقطتين عن أرسنال و3 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.