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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعد تقرير الوظائف

صدى البلد

ارتفع الدولار، الجمعة، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في مارس آذار؛ ما قد يرجئ تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في تقرير اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وفقا لرويترز.

وكانت توقعات اقتصاديين، استطلعت رويترز آراءهم، أشارت إلى زيادة 200 ألف وظيفة في مارس، وتراوحت التقديرات بين 150 ألفا و250 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.048% إلى 104.27 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 104.690. وشهد الدولار أسبوعا مضطربا؛ إذ انخفض من أعلى مستوى له في خمسة أشهر إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة؛ ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وانتعشت العملة الأمريكية بعد تصريحات نيل كاشكاري، رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، أمس الخميس، التي أشار فيها إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تحدث هذا العام إذا ظل التضخم مرتفعا.

وتراجع الين 0.14% أمام الدولار إلى 151.540.

وتواصل السلطات اليابانية التصدي للتراجع الكبير في قيمة الين.

وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الجمعة، عزم الحكومة اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالانخفاض الحاد في قيمة الين.

ونقلت صحيفة أساهي اليابانية عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قوله إن البنك المركزي يمكن أن "يرد من خلال السياسة النقدية" إذا أثر ضعف الين على اقتصاد البلاد بطرق يصعب تجاهلها.

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