عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على جنوب لبنان إلى 7 أشخاص

صدى البلد

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان إلى 4 أشخاص، فيما قالت حركة "أمل" إن 3 من عناصرها لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت، في وقت سابق الجمعة، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على الجنوب.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الغارة الأولى استهدفت بلدة عيتا الشعب، وأسفرت عن سقوط اثنين، في حين استهدفت الغارة الثانية مركزاً لحركة أمل في النبطية، وقتلت 3 أشخاص.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنى تحتية تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للجماعة في منطقة يارين، ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب.

كما أشار بيان للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، إلى أن قواته هاجمت أيضاً موقع استطلاع تابع لـ"حزب الله" في منطقة شبعا.

 

لبنان الهجمات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تفاصيل إصابة حسين الشحات في لقاء سيمبا التنزاني

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على جنوب لبنان إلى 7 أشخاص

حقوق عين شمس تنظم دورة تحضيرية للتأهيل للعمل في السلك الدبلوماسي

ببطارية 6000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث موبايل من Honor 

دعاء صلاة التهجد ليلة القدر.. لا تتكاسل لعل الفرج قريب

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

عزة مصطفى: بلاش تستهينوا بقوة نساء مصر على تغيير المجتمع للأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

خاص| تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية عربية بأياد أردنية وعُمانية

العالم مقلوب عليه .. إليك الفرق بين الكسوف والخسوف

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ