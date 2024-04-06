ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على جنوب لبنان إلى 7 أشخاص

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان إلى 4 أشخاص، فيما قالت حركة "أمل" إن 3 من عناصرها لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت، في وقت سابق الجمعة، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على الجنوب.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الغارة الأولى استهدفت بلدة عيتا الشعب، وأسفرت عن سقوط اثنين، في حين استهدفت الغارة الثانية مركزاً لحركة أمل في النبطية، وقتلت 3 أشخاص.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنى تحتية تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للجماعة في منطقة يارين، ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب.

كما أشار بيان للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، إلى أن قواته هاجمت أيضاً موقع استطلاع تابع لـ"حزب الله" في منطقة شبعا.