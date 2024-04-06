عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يعمل نادي النصر السعودي على إحداث تغييرات داخل جهازه الفني وقائمة اللاعبين بعد سلسلة من النتائج المتباينة للفريق، بينما يسعى لتعيين المدير الرياضي الجديد مع مفاوضات تسير بالوقت الحالي بين الأصفر و اللاعب الإسباني السابق فرناندو هييرو وفقاً لمصادر صحيفة «الماركا الإسبانية».

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

الأهلي بطلًا لدوري الكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

وويريد كريستيانو رونالدو أن يتم تعيين فرناندو هييرو في منصب المدير الرياضي في نادي النصر.

وسبق لهييرو العمل مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان هييرو مساعداً لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عام 2014، والتي حقق خلالها نادي ريال مدريد وكريستيانو رونالدو دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.

وكشف ذات المصدر أن الإسباني هييرو رفض عرض من نادي النصر لكي يصبح مدير رياضي خلال شهر يناير الماضي، ولكن المفاوضات عادت بشكل إيجابي بين الأطراف خلال الأيام الماضية.

ويأمل نادي النصر في إغلاق ملف المدير الرياضي في أسرع وقت ممكن، لكي يشارك في خطط النادي لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يشهد الدوري السعودي تعيين مدراء رياضيين في مختلف الأندية في محاولة لجذب الخبرات الدولية للدوري السعودي

نادي النصر نادي النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

تفاصيل إصابة حسين الشحات في لقاء سيمبا التنزاني

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. كلوب يكشف عن تفاصيل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد

متصدر الدوري .. من هو المرشح المحتمل لقيادة ليفربول خلفا ليورجن كلوب

خسارة كبيرة.. نجم استون فيلا يغيب عن فريقه لنهاية الموسم

يورجن كلوب: مشوار ليفربول صعب لكننا سنفوز بالدوري الإنجليزي

جوارديولا: لست متأكدًا من عودة هالاند لتشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

سيناريو درامي.. تشيلسي يتفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة غير متوقعة

الإطاحة ب 21 لاعب من قائمة نادي النصر السعودي..تصريحات تثير الجدل في دوري روشن

لاعب وسط يوفينتوس يتعرض للإهانة.. والنادي يرد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري باسترداد مخطوط التوراة السينائية؟

كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

رمضان 29 أم 30 يوما؟.. مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر فلكيا في دول العالم

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المثانة .. إليك الأعراض والعلاج

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ