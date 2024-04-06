كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

يعمل نادي النصر السعودي على إحداث تغييرات داخل جهازه الفني وقائمة اللاعبين بعد سلسلة من النتائج المتباينة للفريق، بينما يسعى لتعيين المدير الرياضي الجديد مع مفاوضات تسير بالوقت الحالي بين الأصفر و اللاعب الإسباني السابق فرناندو هييرو وفقاً لمصادر صحيفة «الماركا الإسبانية».

وويريد كريستيانو رونالدو أن يتم تعيين فرناندو هييرو في منصب المدير الرياضي في نادي النصر.

وسبق لهييرو العمل مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان هييرو مساعداً لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عام 2014، والتي حقق خلالها نادي ريال مدريد وكريستيانو رونالدو دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.

وكشف ذات المصدر أن الإسباني هييرو رفض عرض من نادي النصر لكي يصبح مدير رياضي خلال شهر يناير الماضي، ولكن المفاوضات عادت بشكل إيجابي بين الأطراف خلال الأيام الماضية.

ويأمل نادي النصر في إغلاق ملف المدير الرياضي في أسرع وقت ممكن، لكي يشارك في خطط النادي لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يشهد الدوري السعودي تعيين مدراء رياضيين في مختلف الأندية في محاولة لجذب الخبرات الدولية للدوري السعودي