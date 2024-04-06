عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بطلًا لدوري الكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

صدى البلد

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت ضمن  الجولة الثانية من مباريات نهائي الدوري الممتاز على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

تتويج الأهلي  جاء بعد الفوز في المواجهة الثانية بعد فوزه بمباراتين من الثلاثة التي تقام بنظام البلاي أوف.

 

وكان الأهلي  قد حسموا الشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 16 للزمالك.

 

وكذلك الشوط الثاني الذي أنهاه 28-26.

فيما كرر الأهلي فوزه في الشوط الثالث بنتيجة 25-20.

 

وكان طائرة المارد كانت قد حسمت أولى جولات البلاي أوف على حساب الزمالك بنتيجة 3/0.

 

- الأهلي الأهلي بطل الدوري بطولة كرة الطائرة الاهلي يفوز لي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

تفاصيل إصابة حسين الشحات في لقاء سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري باسترداد مخطوط التوراة السينائية؟

كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

رمضان 29 أم 30 يوما؟.. مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر فلكيا في دول العالم

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المثانة .. إليك الأعراض والعلاج

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ