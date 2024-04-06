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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة ورافضة فكرة الحجاب

صدى البلد

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، وكشفت عن الأسرار وراء عدم اقتناعها بالحجاب “مبسمعش شيوخ، ولو سمعت مبديلوش أي اهتمام، ووالدي طول حياتنا كان بيكلمنا في الدين، وكان رجل متفتح ومن طفولتي بتعلم دين”.


 

وأضافت "حجيت مرتين وبتاع 30 عمرة، أول مرة رحت حسيت بحاجة غريبة لكن بعد كده بتبقى طقوس أكتر من إحساس ومدعيتش عشان كنت بعيط، وطلبت الشهره والفلوس والمجد، وعمري ماندمت على أي حاجة صرحت بيها ومش ندمانة على أي فعل، بما فيهم الأفعال اللي مش كويسة في نظر الناس، الخطأ والصواب بنتعلمه، ومش ندمانة على تصريح الحجاب".


 

وتابعت "والدتي ماتت 80 سنة ومش محجبة ومش معناه انها مش كويسة، والدي متدين جدًا وكنا نلبس ميني جيب، وانا في الحج رحت بشعري وأول مانزلت هناك اتحجبت ومكنتش طايقة، مبهتمش أشوف فرض ولا لاء المهم أنا عايزة ولا لاء، وعملت الخط بتاع الحجاب ده في فيلم امرأة واحدة لا تكفي".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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