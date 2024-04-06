زيادة دعم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم في موازنة 2024-2025 تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الموازنة الجديدة للعام المالي "2024-2025" تتضمن زيادة دعم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والإنتاج والتصدير، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم /السبت/.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (زيادة دعم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والإنتاج والتصدير).. ذكرت الصحيفة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد - خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي "2024/2025" - أن الأولويات الرئاسية في الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة ستسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر.



وأضافت الصحيفة، أن الوزير قال إن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق في باقي القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالي، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثـار الأعباء التضخمية عن المواطنين

بقدر الإمكان.



وفي سياق آخر.. وتحت عنوان (قرينة رئيس الجمهورية: لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية).. ذكرت (أخبار اليوم)، أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أكدت - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يـوم اليتيم - أن لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض.

وأضافت الصحيفة، أن السيدة انتصار السيسي قالت "لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض، فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسـم البسمة على وجوههم.. كل عام وجميع أبناء مصر بخير".



وتحت عنوان (4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة).. ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أكد - خلال لقاء مع كل من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة - أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال ثلاث مراحل.



وأضافت الصحيفة، أن وزير الإنتاج الحربي أعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من المنظومة، حيث تم في هذا الصدد الانتهاء من 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات، وتم رفع كفاءة 6 خطوط لتدوير المخلفات و4 محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة، موضحا أنه في إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.



وتابعت: أن المهندس محمد صلاح الدين، قال إن اللقاء يأتي لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت، والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة (1200 طن/يوم) لإنتاج كهرباء بمقدار (30 ميجاوات/ساعة)، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها.



وفي الشأن المحلي أيضا.. وتحت عنوان (وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بـ "بيوت الله").. ذكرت الصحيفة، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجه - في خطبة الجمعة التي أداها، في آخر أيام الجمعة لشهر رمضان المبارك، بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة - الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) ومساجد آل البيت، التي يأتي في مقدمتها الصرح الشامخ مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).



وأضافت الصحيفة، أن وزير الأوقاف أشار إلى أن رمضان قبل الماضي شهد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وفي رمضان الماضي كان افتتاح مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وهذا العام يأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بهذا الجمال وهذا التطوير غير المسبوق.

وتابعت: أن وزير الأوقاف أشار إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه خلال الفترة من 2014 حتى أمس /الجمعة/ وصل إلى 11907 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و97 مليون جنيه.



وعالميًا.. وتحت عنوان (المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتبنى قرارًا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل).. ذكرت (الأهرام)، أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.



وأضافت الصحيفة، أن هذه المرة تعد الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل. واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.



وأشارت إلى أن 28 من أعضاء المجلس الـ47 صوتوا لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده، بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، بينها فرنسا والهند واليابان.

في السياق.. وتحت عنوان (إسرائيل تعلن "الطوارئ القصوى" تأهبا لـ"ضربة الانتقام").. ذكرت (الأهرام)، أن إسرائيل رفعت حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لانتقام إيراني محتمل، شملت إغلاق 28 من قنصلياتها حول العالم، وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي.



وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي أوقف منح العسكريين الإجازات. وقالت المصادر إن إسرائيل تأخذ كل تهديد ضدها على محمل الجد، ولكن لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجارى، قوله إن إسرائيل في حرب متعددة الجبهات في الأشهر الستة الماضية، مؤكدا جهوزية القوات لكل السيناريوهات، وتعزيز حالة التأهب في الوحدات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي، وسلاح الجو.