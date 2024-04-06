أرسنال يتشبث بالأمل..موعد مباريات الدوري الإنجليزي الليلة

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ7 مواجهات وتختتم غدًا الأحد بثلاث مواجهات أبرزهم مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

مواعيد مباريات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي



كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 1:30 ظهرًا - السبت 6 أبريل

أستون فيلا ضد برينتفورد - 4:00 عصرًا - السبت 6 أبريل

إيفرتون ضد بيرنلي - 4:00 عصرًا - السبت 6 أبريل

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 4:00 عصرًا - السبت 6 أبريل

لوتون تاون ضد بورنموث - 4:00 عصرًا - السبت 6 أبريل



وولفر هامبتون ضد وست هام - 4:00 عصرًا - السبت 6 أبريل

برايتون ضد أرسنال - 6:30 مساءً - السبت 6 أبريل

مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 4:30 عصرًا - الأحد 7 أبريل

شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي - 6:30 مساءً - الأحد 7 أبريل

توتنهام ضد نوتنيجهام فورست - 7:00 مساءً - الأحد 7 أبريل



يستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد بهدف تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي ومعادلة رقم غريمه بعدد الألقاب وذلك مساء الأحد المقبل في الجولة الـ32.

وبعد فوزه على شيفيلد يونايتد (3-1) الخميس، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة، بفارق اثنتين عن أرسنال، و3 نقاط عن للسيتي.

ويحاول مدرّب ليفربول، الألماني يورجن كلوب أن يُتوّج باللقب لمرةٍ أخيرة قبل مغادرته في نهاية الموسم، آملًا أن يضيف اللقب العشرين للنادي