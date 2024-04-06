عزف السلام الجمهوري في ختام احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

اختتمت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بعزف السلام الجمهورى.

وشهدت الاحتفالية كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، وتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

جاء ذلك خلال احتفال مصر بليلة القدر 2024، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.