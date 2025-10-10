قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة
هالاند يتصدر وصلاح وصيفا ومرموش ثامنا.. ترتيب الأعلي أجرا في الدوري الإنجليزي
ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء بورسعيد| أرقام
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
3 فصائل فلسطينية: نرفض الوصاية الدولية على غزة
ارحموا الناس.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لحركة حماس
ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أفشة يستجيب لطلب طفل فلسطيني

طفل فلسطيني يرتدي تيشرت افشه
طفل فلسطيني يرتدي تيشرت افشه
يمنى عبد الظاهر

طلب الصحفي الفسطيني أنس النجار قميص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، من أجل إيصاله إلى ابن صديقه الذي طلبه في فيديو نشره الأول عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الصحفي الفلسطيني أنس النجار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: أنا آخر الشهر سأزور مصر إن شاء الله، لا بد أن أحضر مباراة للأهلي من الاستاد و أحصل على تيشيرت أفشة، أوأقوم بتوصيله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو.

ورد محمد مجدي أفشة عبر حسابه على انستجرام: «يا أنس يابطل مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي، وأحلي تيشرت ليك يامحمد ياحبيبي كفاية أنك شبهي كمان».

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات دور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الصحفي الفسطيني أنس النجار الأهلي تيشيرت أفشة النادي الأهلي إيجل نوار البورندي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

طفل فلسطيني يرتدي تيشرت افشه

أفشة يستجيب لطلب طفل فلسطيني

فينيسيوس

مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.. أهلي جدة يدخل في مفاوضات لضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

فيتوريا

روي فيتوريا يكشف كواليس تجربته مع النصر: السعودية فتحت لي أبواب العالم

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

