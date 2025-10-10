أفشة يستجيب لطلب طفل فلسطيني

طلب الصحفي الفسطيني أنس النجار قميص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، من أجل إيصاله إلى ابن صديقه الذي طلبه في فيديو نشره الأول عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الصحفي الفلسطيني أنس النجار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: أنا آخر الشهر سأزور مصر إن شاء الله، لا بد أن أحضر مباراة للأهلي من الاستاد و أحصل على تيشيرت أفشة، أوأقوم بتوصيله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو.

ورد محمد مجدي أفشة عبر حسابه على انستجرام: «يا أنس يابطل مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي، وأحلي تيشرت ليك يامحمد ياحبيبي كفاية أنك شبهي كمان».

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات دور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.