مواجهات قوية للسيتي وارسنال..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات والبطولات المختلفة، ابرزها مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس وارسنال وبرايتون لحسم صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي.

هذا جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:

**مباريات دوري أبطال إفريقيا:**

1. بترو أتلتيكو X مازيمبي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

2. أسيك ميموزا X الترجي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

**مباراة كأس ملك إسبانيا:**

3. أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا - الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC HD.

**مباريات الدوري الإنجليزي:**

4. كريستال بالاس X مانشستر سيتي - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

5. أستون فيلا X برينتفورد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

6. إيفرتون X بيرنلي - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

7. فولهام X نيوكاسل يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.

8. لوتون تاون X بورنموث - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

9. وولفرهامبتون X وست هام يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

10. برايتون X أرسنال - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مباريات الدوري الإيطالي:**

11. ميلان X ليتشي - الساعة 3 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

12. روما X لاتسيو - الساعة 6 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

13. إمبولي X تورينو - الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مباريات الدوري الألماني:**

14. يونيون برلين X باير ليفركوزن - الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.

15. فرايبورج X لايبزيج - الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.

16. ماينز 05 X دارمشتات 98 - الساعة 3:30 عصرًا.

17. هايدنهايم X بايرن ميونخ - الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

18. كولن X بوخوم - الساعة 3:30 عصرًا.

19. بوروسيا دورتموند X شتوتجارت - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

**مباريات الدوري الفرنسي:**

20. لانس X لوهافر - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

21. باريس سان جيرمان X كليرمون فوت 63 - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مباريات الدوري السعودي:**

22. الطائي X الشباب - الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.

23. الاتفاق X الرياض - الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC HD.