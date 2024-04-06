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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت درة، مرتديه قفطان طويل باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود لتبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وتحرص درة، على ارتداء الملابس المختلفة والألوان المميزة التي تكشف جمالها وأناقتها،  كما تفضل اختيار دار أزياء شهيرة لشراء ملابسها والظهور بشكل جذاب. 

وإليكم صور درة

https://www.instagram.com/reel/C5aksbfCJj5/?igsh=MWN4aHplZm1jOXNy

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