وكيل تعليم مطروح يكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلاب

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح احتفالية إدارة العلمين لتكريم الطلاب الأوائل بمدرستي العلمين الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد الحصول على المركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة والتي تم تنظيمها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن. جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة العلمين الإعدادية الثانوية بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين والسيد توفيق مدير إدارة المتابعة ومسعد بدوي وكيل الإدارة.





وأشاد شحاتة بالطلاب الأوائل بالعلمين؛ مشيرا إلى أن تميز طلاب المدرستين خلال هذا العام في مسابقة أوائل الطلبة وتحقيق المركز الثاني على مستوى المحافظة يعد مؤشرا حقيقيا على ارتفاع نواتج التعلم بمدارس العلمين.

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة للطلاب وهيئة تدريس المدرستين وإدارة العلمين معربا عن سعادته الغامرة بتكريم المتفوقين ليكون ذلك دافعا إيجابيا قويا لهم من أجل استمرار التميز الدراسي والتفوق العلمي والإجادة المعرفية في المراحل التعليمية المستقبلية.