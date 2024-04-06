عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلاب

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يكرم اوائل الطلاب بالعلمين

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح احتفالية إدارة العلمين لتكريم الطلاب الأوائل بمدرستي العلمين الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد الحصول على المركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة والتي تم تنظيمها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن. جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة العلمين الإعدادية الثانوية بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين والسيد توفيق مدير إدارة المتابعة ومسعد بدوي وكيل الإدارة.
 

إصابة 10 أشخاص في تصادم نقل مع ميكروباص على طريق إسكندرية مطروح


وأشاد شحاتة بالطلاب الأوائل بالعلمين؛ مشيرا إلى أن تميز طلاب المدرستين خلال هذا العام في مسابقة أوائل الطلبة وتحقيق المركز الثاني على مستوى المحافظة يعد مؤشرا حقيقيا على ارتفاع نواتج التعلم بمدارس العلمين.
وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة للطلاب وهيئة تدريس المدرستين وإدارة العلمين معربا عن سعادته الغامرة بتكريم المتفوقين ليكون ذلك دافعا إيجابيا قويا لهم من أجل استمرار التميز الدراسي والتفوق العلمي والإجادة المعرفية في المراحل التعليمية المستقبلية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

وزارة الثقافة تنظم عددًا من الأنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم

الدواء: ضبط أدوية مهربة بـ90 مليون جنيه مصري| تفاصيل

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم لاعب السيتي

دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة السورية دمشق

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ