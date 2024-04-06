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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: توصيات الحوار الوطنى تتحول إلى إجراءات تنفيذية فى التعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

نعي الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في شئون التعليم وفاة القيمة القانونية والسياسية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقا والذي كان رمزا للقانون والمحاماة على مدار سنوات طويلة راجيا الله ان يتغمد الفقيد  بواسع رحمته وينزل الصبر والسلوان على اسرته الكريمة وكافة احبته.


وأوضح الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد ان الدكتور فتحي سرور كان وزيرا للتعليم على مدار سنوات عديدة منذ ١٩٨٧.


واشاد المتخصص في شئون التعليم ان الحوار الوطني هو أهم الأحداث السياسية في عام ٢٠٢٣،  لأفتا الى أن الحوار الوطني خرج بمجموعة من التوصيات حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ توصيات الحوار الوطني و شكلت لجنه بوزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير وبمشاركة كافة الجهات التابعه للوزارة واثمرت الجهود على قرارات تصب في صالح العملية التعليمية.


توحيد السياسيات والتى تعني الخطة الإستراتيجية التي تضعها وزارة التربية والتعليم واصبحت السياسات التعليمية بوضع الخطة الإستراتيجية سيتم الحديث فيها بعدم تغير سياسة التعليم مع تغير الوزير لان ذلك يحعل العاملين بميدان التربية والتعليم اكثر قدرة على تحقيق رؤي القيادة بتطوير التعليم وهذا يؤدي الى المزيد من الإنجازات و يجعل الدولة تسير بصورة وخطي جيدة لتجويد المخرجات خاصة ان هذه هي الفترة الذي يهتم فيها رأس الدولة والقيادة  السياسية على راسهم الرئيس السيسي.

شئون التعليم رئيس مجلس الشعب الحوار الوطني التعليم الخطة الاستراتيجيه

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