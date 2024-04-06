الزراعة تحذر الفلاحين من ري القمح خلال هذا التوقيت| تفاصيل

حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من رى القمح تماماً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات والري من بعد الساعة 8 – 9 مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة لمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد "حتى المنيا واسيوط"و في محافظات الصعيد "سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان “ أيام الخميس والجمعة”.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه بالنسبة لأشجار الفاكهة كانت الأيام الماضية مرتفعة الحرارة و إيجابية لكل أشجار حيث دفعتها الأشجار لاستكمال التزهير والدخول في الاخصاب والعقد بدون مشاكل .

وتابع قائلا: "مع انخفاض الحرارة في أسبوع العيد لابد من الحفاظ على استمرار سريان العصارة وهو حتمي وضروري وده عشان ميحصلشي مشاكل في امداد عناصر هامة هذه الفترة ( كالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم ) وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والاخصاب وتثبيت العقد لانها مسئولة عن اوكسينات المرحلة من خلال ضبط الري قدر الإمكان بحيث اقرب الفترة بين الريات واقلل كميات المياه مع أهمية إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وهي مركبات استقرار الامتصاص وعدم ارتباكه في هذه الفترة الهامة" .

وأوضح فهيم أنه بعد الأيام الدافئة والحارة حدث زيادة في تعداد الحشرات الثاقبة الماصة خاصة تربس المانجو والموالح والبصل والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها على المحاصيل ويجب الوقاية والمكافحة من المستجدات " امراض بداية الموسم بياض دقيقي ولفحات ازهار وانثراكنوز واعفان جذور ".

وأضاف أنه مع انخفاض الحرارة "النسبي" ليلاً لابد من نعويض تعطيل إمدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة "ذرة - سمسم – قطن – صويا " من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الري " 10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط " او إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً ( 6 سم / لتر).

وأوضح فهيم أن أجواء العيد إيجابية جداً لمرحلة اكتمال ملء الحبوب وبدايات النضج للمحاصيل الشتوية "القمح - الفول - الفاصوليا - البسلة الحبوب العطرية - الحمص" ومن الممكن دعمها بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينين لاسراع عملية الامتلاء والنضج قبل ارتفاعات الحرارة المتكررة.

ولفت إلي أن الأجواء إيجابية للمحاصيل الأرضية "البطاطس - البنجر - البصل - الثوم" والتى تتطلب زيادة عمرها حوالى 10 أيام إضافية وحمايتها من أمراض الندوات والتبقعات فى حال كان الزرع متأخر.