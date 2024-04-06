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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

حسين الشحات
حسين الشحات

يواجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، تحدي الغياب عن عدد من مباريات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد اصطدامه مع أحد لاعبي فريق سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا.

غياب الشحات عن مباراة القمة

من المتوقع أن يغيب الشحات عن المباريات حتى نهاية الشهر الجاري، ما يعني غيابه عن مباريات إنبي وزد والزمالك في الدوري في أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري، بالإضافة إلى مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة لهما في 19 و26 أبريل الجاري.

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الشحات سيخضع لفحوصات طبية جديدة اليوم بإشراف طبي كامل، للتأكد من حالته بعدما خضع لفحوصات طبية أمس.

 وأظهرت الأشعة المبدئية عدم إصابته بارتجاج في المخ، ووجود شرخ بسيط في عظام الوجه تحت العين، بالإضافة إلى وجود نزيف تحت عظمة العين.

وأشار شقيق اللاعب في تصريحات تلفزيونية، أن الشحات متوقع غيابه عن الملاعب لمدة شهر كامل بسبب وجود شرخ في الوجه.

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