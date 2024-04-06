ارتفاع حركة السياحة في منتجعات جنوب البحر الأحمر مع اقتراب فصل الربيع

تشهد منتجعات وفنادق جنوب محافظة البحر الأحمر، الممتدة على طول سواحل البحر، حالة من الرواج السياحي خلال الأيام الحالية، حيث يتوافد جموع كبيرة من السياح من دول أوروبا المختلفة. يأتي ذلك في ظل قرب احتفالات فصل الربيع واعتدال الطقس ودرجات الحرارة في المنطقة بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، أشار الخبير السياحي أبو الحجاج العماري إلى أن نسب الإشغال السياحي خلال الأيام الحالية شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية التي تصل إلى مطار مرسى علم الدولي. وأوضح العماري أنه يتم استقبال متوسط 156 رحلة أسبوعيًا، مشيرًا إلى زيادة عددها بمقدار 9 رحلات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف العماري أن الجنسيات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الحالي تشمل 13 جنسية، معظمها من دول غرب أوروبا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنطقة خلال هذه الفترة من العام.

وبالإضافة إلى ذلك، ينظم الفنادق والمنتجعات السياحية يوميًا فعاليات ترفيهية متنوعة على شواطئ البحر وفي مختلف أماكن الإقامة، بهدف إضفاء البهجة والسرور على النزلاء وضيوفهم، وتمكينهم من قضاء إجازاتهم بشكل ممتع في مدن محافظة البحر الأحمر السياحية.

ومن جهة أخرى، أكد الخبير السياحي عصام على في مدينة الغردقة على توقعات بارتفاع معدلات الوصول في الفترة القادمة، خاصة من قبل السياح القادمين من غرب أوروبا، مع توقعات بزيادة عدد رحلات الطيران من الدول الأخرى التي تختار توقيتًا مناسبًا للاستمتاع بالطقس اللطيف في المنتجعات المصرية.

وأخيرًا، يشهد الوقت الحالي جذبًا كبيرًا للشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم لقضاء العطلات في فنادق مدن الغردقة ومرسى علم، مما يعكس الجاذبية السياحية المتنامية للمنطقة خلال هذا الوقت من العام.