عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع حركة السياحة في منتجعات جنوب البحر الأحمر مع اقتراب فصل الربيع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تشهد منتجعات وفنادق جنوب محافظة البحر الأحمر، الممتدة على طول سواحل البحر، حالة من الرواج السياحي خلال الأيام الحالية، حيث يتوافد جموع كبيرة من السياح من دول أوروبا المختلفة. يأتي ذلك في ظل قرب احتفالات فصل الربيع واعتدال الطقس ودرجات الحرارة في المنطقة بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، أشار الخبير السياحي أبو الحجاج العماري إلى أن نسب الإشغال السياحي خلال الأيام الحالية شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية التي تصل إلى مطار مرسى علم الدولي. وأوضح العماري أنه يتم استقبال متوسط 156 رحلة أسبوعيًا، مشيرًا إلى زيادة عددها بمقدار 9 رحلات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف العماري أن الجنسيات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الحالي تشمل 13 جنسية، معظمها من دول غرب أوروبا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنطقة خلال هذه الفترة من العام.

وبالإضافة إلى ذلك، ينظم الفنادق والمنتجعات السياحية يوميًا فعاليات ترفيهية متنوعة على شواطئ البحر وفي مختلف أماكن الإقامة، بهدف إضفاء البهجة والسرور على النزلاء وضيوفهم، وتمكينهم من قضاء إجازاتهم بشكل ممتع في مدن محافظة البحر الأحمر السياحية.

ومن جهة أخرى، أكد الخبير السياحي عصام على في مدينة الغردقة على توقعات بارتفاع معدلات الوصول في الفترة القادمة، خاصة من قبل السياح القادمين من غرب أوروبا، مع توقعات بزيادة عدد رحلات الطيران من الدول الأخرى التي تختار توقيتًا مناسبًا للاستمتاع بالطقس اللطيف في المنتجعات المصرية.

وأخيرًا، يشهد الوقت الحالي جذبًا كبيرًا للشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم لقضاء العطلات في فنادق مدن الغردقة ومرسى علم، مما يعكس الجاذبية السياحية المتنامية للمنطقة خلال هذا الوقت من العام.

البحر الأحمر الخبير السياحى المنتجعات السياحية المنتجعات المصرية جنوب محافظة البحر الأحمر جنوب البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: مصر تستضيف اجتماعا «أمريكيا قطريا فلسطينيا إسرائيليا» لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة الإخبارية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

أيرلندا تعاقب الاحتلال وتسحب استثمارات بملايين الدولارات من بنوك وشركات إسرائيلية

لم تلتفت إليهم عدسات الكاميرا.. قصة أبطال ملحمة إنقاذ حياة أحمد رفعت

مقـ.تل 6 جنود إسرائيليين في كمين لـ كتائب القسام شرق خان يونس

مقتـ.ل 8 أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة بجنوب سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ