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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقطات نادرة توثق معركة شرسة بين ثعبانين سامين على فريسة

صدى البلد

في مشهد نادر التقطته عدسات الكاميرا، خاض ثعبانان مرجانيان سامان معركة شد حبل من أجل فريسة تشبه الدودة. 

ويظهر الفيديو ثعباني المرجان ذوي الذيل الأحمر (Micrurus mipartitus) وهما يتصارعان على حيوان قاسيلي - وهو برمائي استوائي عديم الأطراف - وأخذا يسحبان ذهابًا وإيابًا للفوز بالوجبة.

وهذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل سرقة الطعام، والمعروفة باسم kleptoparasitism، داخل عائلة الثعابين السامة Elapidae في البرية.

تم توثيق هذه الملاحظة في دراسة نُشرت في 22 مارس في مجلة Herpetozoa.

وقال المؤلف الرئيسي هنريك برينجسو، عالم الزواحف والرئيس السابق للجمعية الاسكندنافية لعلم الزواحف، الذي شهد السلوك، لـ Live Science في رسالة بريد إلكتروني: "كان الأمر مذهلاً لأنني علمت أنه ملاحظة فريدة!".

وعثر علماء الزواحف على هذا السلوك النادر أثناء البحث عن البرمائيات والزواحف في غابة غرب كولومبيا المطيرة عند حلول الظلام، كانت المعركة قد بدأت بالفعل عندما وصلوا.

وقال برينجسو: "رأينا فجأة ثعباني المرجان في منافسة أو قتال نشط من أجل الفريسة التي كانت برمائيًا غير عادي إلى حد ما يسمى قاسيلي ويبدو كشيء بين الدودة والثعبان."

ويُظهر الفيديو ثعباني المرجان وهما يستخدمان مناورة دوارة أثناء عض القاسيلي، ربما لفك القاسيلي أثناء محاولته الهروب، وفقًا للدراسة.

ووفقًا للدراسة، اكتشف كلا الثعبانين نفس القاسيلي باستخدام الاستقبال الكيميائي - وهي طريقة للعثور على الفريسة باستخدام حاسة التذوق والشم.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن بعض أنواع القاسيلي قد طورت مقاومة للسموم العصبية من أنواع Micrurus، ويعتقد العلماء أن هذا يفسر سبب عدم تأثر القاسيلي بسم الأفعى على ما يبدو بعد العديد من اللدغات في لحمه.

واستمر اللقاء 17 دقيقة قبل أن ينزلق الثعبان الفائز مع القاسيلي. وقال برينجسو: "أعطينا الأولوية القصوى لعدم إزعاجهم، الأمر الذي قد يفسد قيمة ملاحظاتنا".

يتم الإبلاغ عن kleptoparasitism عبر مملكة الحيوان، ولكن يُلاحظ بشكل شائع في الطيور، وعلى سبيل المثال، تميل طيور النورس إلى سرقة المحار الطازج من طيور الشاطئ الأصغر.

وقال برينجسو: "في الأسر، حيث تكون المساحة المتاحة محدودة أكثر بكثير مما هي عليه في البرية، يمكن رؤية kleptoparasitism كثيرًا إذا تم الاحتفاظ بالعديد من الثعابين معًا".

ومع ذلك، فإن التقارير عن kleptoparasitism بين الثعابين في البرية نادرة ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. 

قال برينجسو: "يمكن أن تكون الثعابين سرية للغاية وتعيش حياة خفية (كما تفعل ثعابين المرجان، في حالتنا) مما يعني أن الدراسات السلوكية في البرية ستكون صعبة ومستهلكة للوقت بشكل خاص".

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