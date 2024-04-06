فك طلاسم رسائل فويجر1 المشوشة: مهندسو ناسا يحلون لغزًا عمره 5 أشهر

خلال الأشهر الخمسة الماضية، ظلت المركبة الفضائية فويجر 1 ترسل تيارًا ثابتًا من التشويش غير قابل للقراءة إلى الأرض. الآن ، عرف مهندسو ناسا أخيرًا السبب.

ترسل المركبة الفضائية التي عمرها 46 عامًا إشارات راديو منتظمة وهي تبتعد أكثر فأكثر عن مجموعتنا الشمسية. ولكن في نوفمبر 2023، أصبحت الإشارات مشوشة فجأة، مما يعني أن العلماء لم يتمكنوا من قراءة أي بيانات منها، وشعروا بالحيرة بشأن أصل الخلل.

في مارس، أرسل مهندسو ناسا أمر تشغيل أو "إشارة" إلى المركبة الفضائية للحصول على قراءة من نظام بيانات الرحلة الفرعي (FDS) - الذي يحزم بيانات العلوم والهندسة الخاصة بفويجر 1 قبل إرسالها إلى الأرض.

بعد فك تشفير استجابة المركبة الفضائية، وجد المهندسون مصدر المشكلة: لقد تعرضت ذاكرة نظام بيانات الرحلة الفرعي للفساد.

وقالت ناسا في مدونة على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء (13 مارس): "يشتبه الفريق في أن شريحة واحدة مسؤولة عن تخزين جزء من قسم الذاكرة المتأثر في نظام بيانات الرحلة الفرعي لا تعمل". "لا يستطيع المهندسون تحديد سبب المشكلة على وجه اليقين. الاحتمالان هما أن تكون ج جسيمات مشحونة عالية الطاقة من الفضاء قد ضربت الشريحة ، أو أنها ببساطة تآكلت بعد 46 عامًا."

على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر، يقول المهندسو إنهم يستطيعون إيجاد حل بديل لتشغيل نظام بيانات الرحلة الفرعي بدون الشريحة المعطوبة - لاستعادة إرسال الرسائل من المركبة الفضائية وتمكينها من مواصلة إرسال معلومات قابلة للقراءة من خارج مجموعتنا الشمسية.

أطلقت فويجر 1 في عام 1977، وحلقت بسرعة كبيرة بالقرب من كوكب زحل والمشتري في عامي 1979 و 1980 قبل أن تطير إلى الفضاء بين النجوم في عام 2012.

وهي الآن تسجل الظروف خارج المجال المغناطيسي الواقي للشمس، أو الغلاف الشمسي، الذي يغطي مجموعتنا الشمسية.

يبلغ فويجر 1 حاليًا أكثر من 15 مليار ميل (24 مليار كيلومتر) من الأرض، ويستغرق أي إشارة راديو 22.5 ساعة للسفر من المركبة إلى كوكبنا.