روبوت يكتشف براكين طينية غير معروفة سابقًا في قاع بحيرة بايكال

التقط روبوت تم نشره في قاع بحيرة بايكال بسيبيريا الصيف الماضي لقطات للشقوق والتشوهات التي سببتها براكين طينية غير معروفة سابقًا - ويمكنك مشاهدة الاكتشاف في فيديو أدناه.

اكتشف الروبوت ندوبًا خلفتها ثورات الطين على أعماق تتراوح بين 340 إلى 540 قدمًا (100 إلى 165 مترًا) في موقعين - خليج Malaya Kosa وخليج Goryachinskaya - على طول الشاطئ الشمالي الغربي للبحيرة.

على الرغم من أن العلماء كانوا يعرفون بالفعل أن بحيرة بايكال تضم براكين طينية، إلا أن الاكتشاف الأخير يقع بالقرب بشكل غير مريح من منطقة صدع تُعرف باسم Severobaikalsk، أو صدع شمال بايكال، الذي يمتد على طول شاطئ البحيرة.

قد تشير علامات الانفجارات الأخيرة في قاع البحيرة إلى أن الصدع نشط.

براكين الطين هي تعبيرات سطحية لعمليات جيولوجية أعمق وتتشكل نتيجة ثوران الطين والغازات من الأسفل.

الحفر على طول الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة بايكال "تمثل شقوقًا تمتد بالتوازي مع صدع Severobaikalsk" وتشير إلى أن الصدع "حي"، وفقًا لأوكسانا لونينا، عالمة جيولوجيا الهياكل وكبيرة الباحثين في معهد قشرة الأرض في الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (SBRAS) التي شاركت في الاكتشاف.

قالت لونينا في بيان مترجم: "في منخفض شمال بايكال، الذي يحدّه هذا الصدع، كانت هناك زلازل قوية في الماضي".

أظهر الموقعان اللذان نشر فيهما الباحثون الروبوت، أو المركبة المستقلة تحت الماء (AUV)، طبقات مكسورة بشدة مغطاة بالطين والرواسب الناعمة والرواسب المنبعثة.

في أقصى شمال موقع Goryachinskaya Bay، حيث تم التقاط اللقطات، كانت الحفر التي يبلغ عمقها حوالي 430 قدمًا (130 مترًا) تفيض بـ "كتلة طينية"، مما يشير إلى حدوث ثوران مؤخرًا، وفقًا لدراسة نُشرت في أكتوبر 2023 في مجلة Doklady Earth Sciences.

تُظهر اللقطات طبقات من الصخور التي تمزقت ودُفعت لأعلى بسبب ثورات الطين والسوائل المشبعة بالغاز.

يبدو أن الصخور قد "انضغطت" من الأسفل، وبدا غبار الطين والطمي في الأعلى مضطربًا ومساميًا، كما لاحظ الباحثون في الدراسة.

في عمق خليج Goryachinskaya، على بعد حوالي 525 قدمًا (160 مترًا) تحت السطح، رصد الباحثون مئات الحفر الصغيرة المخروطية الشكل. وكتبوا في الدراسة: "إنهم في كل مكان مصحوبون بتشوهات هشة في القاع".

كانت الفتحات، التي يبلغ ارتفاعها وعرضها 2 بوصة (5 سنتيمترات)، تعج بالأمفيبودات والقواقع، بينما استضافت الأسطح الصلبة القريبة مستعمرات من الإسفنج الأبيض.

وأضاف الباحثون أنه مع انتقال AUV إلى أعماق ضحلة قليلاً، "أصبح من الواضح أن المنحدر شديد الانحدار بأكمله مغطى بكثافة بالبراكين الطينية".

قالت لونينا في البيان إن البراكين الطينية لا تتشكل عادةً في مثل هذه الأعماق الضحلة، لأنها تتطلب درجات حرارة وضغوط عالية.

تتغذى البراكين الطينية في بحيرة بايكال عادةً بواسطة هيدرات الغاز، وهي بلورات من الماء والغاز تتشكل تحت المسطحات المائية.

يمكن أن تصبح هيدرات الغاز غير مستقرة في المناطق التي تلعب فيها العمليات التكتونية دورًا، نظرًا للحرارة الإضافية التي يتم إنشاؤها في قشرة الأرض، كما أخبرت لونينا Live Science في رسالة بريد إلكتروني.

قالت لونينا: "لكن اكتشافنا يمكن أن يكون له آلية أخرى". وقالت إن الحركات الصغيرة والزلازل في صدع Severobaikalsk يمكن أن تتسبب في ارتفاع الطين والانفجار عبر قاع بحيرة بايكال.

من غير المرجح أن تزعج هذه النوافير من الطين والغازات الذائبة أعماق البحيرة. قالت لونينا: "يجب أن يكون جزءًا من النظام البيئي لبايكال".

تم تشغيل كاميرات الفيديو المركبة على السيارة تحت الماء من قبل المؤلف المشارك للدراسة كونستانتين كوتشر، الباحث في معهد علم المياه في الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم، إيركوتسك.