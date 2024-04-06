عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمصارحة والمكاشفة

رشاد عبد الغني القيادي
رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن

أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن أن حفل إفطار الأسرة المصرية سنة حميدة سنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد، تؤكد إحساسه بالمواطن البسيط، وحرصه على وحدة المجتمع وتماسكه والتعاون الدائم بين أطيافه وفئاته المختلفة، بما يدعم أمن واستقرار البلاد وتنميتها وبنائها.

وقال عبد الغني في بيان له اليوم، إن رسائل الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة، وهو ما اعتاد عليه مع الشعب بشأن الأحداث الجارية والملفات المطروحة على الساحة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد العديد من الملفات والقضايا في الأونة الأخيرة، أبرزها دعمها للقضية الفلسطينية وجهودها لتعزيز أواصر السلام ودعم الشعب الفلسطيني ومد أهالي غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وهو من أبرز الملفات والرسائل التي أكد عليها الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن من بين مكاشفات ومصارحات الرئيس السيسي للشعب المصري، هو تأكيد على أن ما تشهده مصر من أحداث وإنجازات كانت هي ثمار سواعد أبناء المصري الذين شقوا الصخر بروح وطنية عالية، سجلت التاريخ وصنعت الحضارة في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى تأكيده استمرار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي بهدف إفادة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وثمّن عبد الغني تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، ودعم تنفيذ مخرجاته وتوصياته بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري، حتى تتمكن مصر من أن تكون في صدارة الأمم، تنعم بالتقدم والازدهار، وتقهر التحديات والأزمات، وينعم شعبها بالاستقرار والتنمية والرخاء.

حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

الرئيس يوجه ببذل مزيد من الجهد لبناء وصياغة الشخصية المصرية

ترشيحاتنا

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر .. وهذه عقوبة المخالفين

مستشار مسلسل نعمة الأفوكاتو القانوني يكشف مفاجأة عن المرافعة بالعامية|فيديو

«مالهاش لازمة»|حسن شاكوش يتطاول على طليقته ريم طارق في رامز جاب من الآخر

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

رامز جاب من الآخر.. بكاء وشتائم ريم طارق عند مشاهدة حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ