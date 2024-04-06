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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم حوثي من اليمن

فرقاطة ألمانية
فرقاطة ألمانية

أعلنت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، أنها اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون ضد السفن التجارية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "أسبيدس"، في بيان صحفي، إن الفرقاطة الألمانية "هيسن" اعترضت هجوماً صاروخياً من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت أن "الإجراء الذي قامت به شركة هيسن كان فعالا، حيث أدى إلى تجنب أي ضرر للبحارة والسفن التجارية".

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، عقب الحرب على قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.

الحوثيون جنوب البحر الاحمر صاروخ هجوما صاروخيا

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